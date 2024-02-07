«АвтоВАЗ» возвращает подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.
Продлено прекращение движения транспорта на участке автодороги федерального значения Самарской области
Впервые в чемпионате ЦВО по офицерскому троеборью принимают участие военнослужащие женского пола.
Чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью стартовал в Самаре
Пожилым тольяттинцам напомнили о том, как уберечься от преступных посягательств.
Полицейские и общественники региона проводят мероприятия по профилактике мошенничества
Самарцы рассказали, как оценивают состояние современной российской науки
Самарцы рассказали, как оценивают состояние современной российской науки
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании
В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании
В России спрос на обучение в сфере бьюти вырос на 82%
В России спрос на обучение в сфере бьюти вырос на 82%
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.68
-0.56
EUR 97.44
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«АвтоВАЗ» возвращает подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta

7 февраля 2024 13:18
130
«АвтоВАЗ» возвращает подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta

С 7 февраля 2024 года новые Lada Vesta будут выпускаться с подушками безопасности. До конца месяца они начнут появляться и на Lada Granta, обещает производитель

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вернул подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta. Об этом сказано в пресс-релизе компании, который поступил в Autonews.ru.

С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, которые будут собраны на заводе АвтоВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности. После испытаний и калибровок их обещают также вернуть на модель Lada Granta. Предполагается, что до конца февраля 2024 года подушки безопасности установят для водителя, а в марте - для переднего пассажира.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов также заявил, что в марте начнется выпуск Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 EVO и автоматической трансмиссией. В III квартале в планах у компании вернуть на Lada Vesta систему ESP, датчики дождя и света и много других комфортных опций. Также к концу 2024 года Lada Granta оснастят системами климат- и круиз-контроля, обновят материалы отделки интерьера. Кроме того, по словам Соколова, сейчас идут испытания и работы по оснащению моделей Niva Legend и Travel подушками безопасности, пишет Autonews.
 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada
11 января 2024, 13:00
«АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada
Версию Sportline начали продавать в ноябре 2023 года по цене от 2,175 миллиона рублей.  Транспорт
1867
«АвтоВАЗ» по итогам года выпустит рекордное за 10 лет число Lada
29 декабря 2023, 12:00
«АвтоВАЗ» по итогам года выпустит рекордное за 10 лет число Lada
В министерстве также отметили, что в марте «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти. Транспорт
2396
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
26 декабря 2023, 13:58
АвтоВАЗ выпустит 700 автомобилей Lada для людей с ограниченными возможностями
Ранее автогигант рассказал о двух своих моделях, специально разработанных для инвалидов. Новости компаний
2635
В центре внимания
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
103
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
7 февраля 2024  10:26
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
258
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
6 февраля 2024  19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
549
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
6 февраля 2024  15:34
В Самаре отметили День российской науки
645
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке
6 февраля 2024  13:01
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"
509
Весь список