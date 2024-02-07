«АвтоВАЗ» возвращает подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta

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С 7 февраля 2024 года новые Lada Vesta будут выпускаться с подушками безопасности. До конца месяца они начнут появляться и на Lada Granta, обещает производитель



Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вернул подушки безопасности на свои модели Lada Vesta и Granta. Об этом сказано в пресс-релизе компании, который поступил в Autonews.ru.



С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, которые будут собраны на заводе АвтоВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности. После испытаний и калибровок их обещают также вернуть на модель Lada Granta. Предполагается, что до конца февраля 2024 года подушки безопасности установят для водителя, а в марте - для переднего пассажира.



Президент АвтоВАЗа Максим Соколов также заявил, что в марте начнется выпуск Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 EVO и автоматической трансмиссией. В III квартале в планах у компании вернуть на Lada Vesta систему ESP, датчики дождя и света и много других комфортных опций. Также к концу 2024 года Lada Granta оснастят системами климат- и круиз-контроля, обновят материалы отделки интерьера. Кроме того, по словам Соколова, сейчас идут испытания и работы по оснащению моделей Niva Legend и Travel подушками безопасности, пишет Autonews.

