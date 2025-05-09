АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada

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Слухи о скором росте цен на автомобили LADA с 12 мая находят подтверждение: изменения будут поданы как «индексация», чтобы скорректировать стоимость машин с учётом инфляции. Однако, по данным издания 32CARS.RU, дилеры раскрыли, что повышение составит в среднем около 35 тыс. рублей.

АвтоВАЗ называет это вынужденной мерой, а президент компании подчёркивает, что официального повышения цен не будет — только индексация. Тем не менее, для покупателей это означает реальные траты из кошелька, а не сухие бухгалтерские термины.

Эксперты отмечают, что под видом «справедливого регулирования» производитель фактически маскирует подорожание, а слово «индексация» лишь сглаживает восприятие негативной новости. Таким образом, покупателям стоит готовиться: машины подорожают уже через несколько дней, пишет speedme.ru.