до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
АвтоВАЗ проведет внеплановую проверку Lada Largus

23 октября 2025 19:45
168
АвтоВАЗ рамках работы по анализу потребительского опыта владения автомобилем в гарантийный период принял решение о краткосрочной приостановке продаж ограниченной партии Lada Largus. Об этом «Известиям» 23 октября сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя. Это необходимо для проверки параметров работы одного из клапанов, получаемого от внешнего поставщика.

«Проведенные полигонные испытания показали, что единичные выявленные особенности настроек клапана не приводят к неисправностям, при которых ограничивается эксплуатация автомобиля. В настоящее время служба контроля качества Lada и инженерный центр заканчивают необходимые технические проверки, в том числе и производственных процессов на стороне поставщика, — сообщили в компании.

В ближайшее время в дилерскую сеть бренда будут направлены рекомендации по профилактике и донастройке параметров работы клапана, примененного в ограниченной партии Largus, отметили в компании.

Теги: Автоваз

Новости по теме
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
22 октября 2025, 14:00
Речь идет о машинах, выпущенных в 2021–2022 годах, отмечают на предприятии. Новости компаний
364
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
16 октября 2025, 13:35
Промышленный гигант воздерживается от комментариев относительно потенциального применения зарегистрированного брендинга в модельном ряду. Новости компаний
539
продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев
03 октября 2025, 10:17
По подсчетам аналитического агентства, за сентябрь в России было продано 26,375 тысяч машин российского бренда. Транспорт
568
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
115
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
165
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
172
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
432
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
215
