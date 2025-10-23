АвтоВАЗ проведет внеплановую проверку Lada Largus

168

АвтоВАЗ рамках работы по анализу потребительского опыта владения автомобилем в гарантийный период принял решение о краткосрочной приостановке продаж ограниченной партии Lada Largus. Об этом «Известиям» 23 октября сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя. Это необходимо для проверки параметров работы одного из клапанов, получаемого от внешнего поставщика.

«Проведенные полигонные испытания показали, что единичные выявленные особенности настроек клапана не приводят к неисправностям, при которых ограничивается эксплуатация автомобиля. В настоящее время служба контроля качества Lada и инженерный центр заканчивают необходимые технические проверки, в том числе и производственных процессов на стороне поставщика, — сообщили в компании.

В ближайшее время в дилерскую сеть бренда будут направлены рекомендации по профилактике и донастройке параметров работы клапана, примененного в ограниченной партии Largus, отметили в компании.