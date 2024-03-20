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АвтоВАЗ объявил дату презентации новой модели Lada Iskra

20 марта 2024 13:34
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АвтоВАЗ объявил дату презентации новой модели Lada Iskra

Первая публичная презентация новой модели Lada Iskra состоится в июне в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал президент автокомпании Максим Соколов, передает ТАСС 20 марта.

«Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. <...> Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra», — сказал Соколов.

Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж намечен на I квартал 2025 года.

26 февраля в эфире телеканала «Тольятти 24» президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что первая партия Lada Iskra уже произведена, она проходит испытания.

Lada Iskra будет стоить дороже, чем Granta, и дешевле, чем Vesta, прогнозирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Автоэксперт рассказал «Известиям», что цена базовой версии Iskra может составить 1,2 млн рублей.

27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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