АвтоВАЗ назвал плюсы использования Lada в такси

Участники таксомоторной отрасли получают ряд преимуществ от закупки автомобилей Lada вместо иномарок. Об этом представитель АвтоВАЗа рассказал в ходе совещания по вопросам локализации такси и каршеринга при рабочей группе агрегаторов транспортных услуг РСПП, передает пресс-служба компании 25 сентября.

Сейчас в завершающей стадии находится работа по подписанию соглашений, предусматривающих поставку в таксопарки 25 городов России 4 тыс. автомобилей Lada моделей Granta, Vesta, Aura. Как подчеркнул представитель АвтоВАЗа, новые покупатели остановили свой выбор на Lada после анализа всех выгод и преимуществ от покупки новых локализованных автомобилей.

В их числе — низкая стоимость владения по сравнению с иномарками в течение трех лет эксплуатации (экономия около 30%); возможность получения значительных скидок при закупке крупных партий автомобилей; низкая стоимость самих автомобилей, что снижает первоначальные инвестиции для покупки или обновления парка такси.

Другими преимуществами Lada представитель АвтоВАЗа назвал экономичность и максимальную доступность обслуживания; программы поддержки покупателей от завода-производителя, широкую сеть официальных дилеров и авторизованных СТО (около 350); возможность оформления лизинга с выгодными условиями.

Заявлено, что производственный план АвтоВАЗа и других автозаводов страны на 2025–2026 годы позволит в полном объеме обеспечить потребность таксомоторной отрасли, оцениваемую участниками совещания в 100 тыс. автомобилей в год. В текущем году АвтоВАЗ планирует выпустить более 300 тыс. автомобилей, производственный план на будущий год может быть заранее увеличен вплоть до 500–600 тыс. автомобилей, отметили в компании, пишут "Известия".