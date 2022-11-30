АВТОВАЗ купил банк Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

143

Президент России разрешил АВТОВАЗу купить "РН банк", созданный ранее альянсом Renault-Nissan, сообщается в распоряжении главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент распорядился "разрешить совершение акционерным обществом АВТОВАЗ сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)".

"РН Банк" был банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi для поддержки российских клиентов с 2006 года, "выбирающих продукцию брендов альянса", следует из информации на сайте банка.

Renault принадлежало 67,61 процента акций АВТОВАЗа через ООО "Лада Авто Холдинг". Остальные были у госкорпорации "Ростех".

В апреле 2022 года французский автопроизводитель Renault решил передать свою долю в АВТОВАЗе государственному научному центру НАМИ (научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) за символическую цену в один рубль "с возможным возвратом". Renault отдал и свой московский завод ЗАО "Рено Россия" ("Автофрамос"): передал свою долю 100 процентов в собственность Москвы.

Вскоре участники альянса Renault-Nissan-Mitsubishi объявили об уходе из России, пишет Автосреда.