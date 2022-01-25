Автомобилисты не верят в пользу ужесточения наказаний за нарушение ПДД

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С 10 января 2022 года в Уголовном кодексе РФ заработала новая статья 264.2 — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Согласно ей, выезд на встречку и превышение скорости более чем на 60 км/ч теперь являются уголовными преступлениями, если водитель ранее уже был лишен прав за подобное нарушение.

Если водитель впервые несет уголовную ответственность за такое нарушение, то максимальное наказание — 2 года лишения свободы. Но диапазон мер при этом велик: можно отделаться штрафом на сумму 200—300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Также на усмотрение суда — обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет. Но если водитель уже однажды был осужден по этой статье, максимальное наказание вырастает до 3 лет, штраф — до суммы 300—500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы — до 3 лет.

Большинство водителей знают, за какое именно нарушение грозит уголовная ответственность — 77% выбрали верный ответ. 42% участников опроса точно знает, какой максимальный срок грозит тому, кто превысил скорость более чем на 60 км/ч или выехал на встречную полосу движения, будучи ранее лишенным прав за подобное нарушение — 3 года.

Мнения водителей разделились практически поровну по поводу ужесточения наказаний за нарушения ПДД. Одобряют ужесточение чуть более половины опрошенных — 52%, против выступили 48%. При этом более половины — 63% — опрошенных уверены, что новая мера не поможет в борьбе с нарушителями. Более трети считают нововведения полезными.

Авто Mail.ru также спросил у автомобилистов, за какие еще нарушения, по их мнению, стоит ужесточить наказание. Более трети ответили, что за езду в пьяном виде. На втором месте ответ «За проезд на запрещающий сигнал светофора» (16%). 14% считают, что выезд на встречную полосу заслуживает более строгого наказания. Следующими по популярности стали ответы:

За отказ от медосвидетельствования — 14%;

За превышение скорости —7%;

За непропуск пешеходов — 6%;

За внесение изменений в конструкцию автомобиля — 4%.

При этом 7% принявших участие в опросе считают, что властям не следует ужесточать наказание ни за одно из этих нарушений.

В опросе приняли участие 6200 человек.