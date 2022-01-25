Автомобилисты не верят в пользу ужесточения наказаний за нарушение ПДД

Я нашел ошибку
Главные новости:
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Автомобилисты не верят в пользу ужесточения наказаний за нарушение ПДД

25 января 2022 12:56
130
Автомобилисты не верят в пользу ужесточения наказаний за нарушение ПДД

С 10 января 2022 года в Уголовном кодексе РФ заработала новая статья 264.2 — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Согласно ей, выезд на встречку и превышение скорости более чем на 60 км/ч теперь являются уголовными преступлениями, если водитель ранее уже был лишен прав за подобное нарушение.

Если водитель впервые несет уголовную ответственность за такое нарушение, то максимальное наказание — 2 года лишения свободы. Но диапазон мер при этом велик: можно отделаться штрафом на сумму 200—300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Также на усмотрение суда — обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет. Но если водитель уже однажды был осужден по этой статье, максимальное наказание вырастает до 3 лет, штраф — до суммы 300—500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы — до 3 лет.

Большинство водителей знают, за какое именно нарушение грозит уголовная ответственность — 77% выбрали верный ответ. 42% участников опроса точно знает, какой максимальный срок грозит тому, кто превысил скорость более чем на 60 км/ч или выехал на встречную полосу движения, будучи ранее лишенным прав за подобное нарушение — 3 года.

Мнения водителей разделились практически поровну по поводу ужесточения наказаний за нарушения ПДД. Одобряют ужесточение чуть более половины опрошенных — 52%, против выступили 48%. При этом более половины — 63% — опрошенных уверены, что новая мера не поможет в борьбе с нарушителями. Более трети считают нововведения полезными.  

Авто Mail.ru также спросил у автомобилистов, за какие еще нарушения, по их мнению, стоит ужесточить наказание. Более трети ответили, что за езду в пьяном виде. На втором месте ответ «За проезд на запрещающий сигнал светофора» (16%). 14% считают, что выезд на встречную полосу заслуживает более строгого наказания. Следующими по популярности стали ответы:

  • За отказ от медосвидетельствования — 14%;
  • За превышение скорости  —7%;
  • За непропуск пешеходов — 6%;
  • За внесение изменений в конструкцию автомобиля — 4%.

При этом 7% принявших участие в опросе считают, что властям не следует ужесточать наказание ни за одно из этих нарушений. 

В опросе приняли участие 6200 человек.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй студент Самары готов к переезду ради поиска первой работы
25 января 2022, 12:44
Каждый второй студент Самары готов к переезду ради поиска первой работы
При этом каждый третий самарец (39%) готов переехать на новое место работы в пределах страны, а 45% студентов — даже уехать за границу. Общество
135
Самарцы массово отказываются от покупки авто в 2022 году
25 января 2022, 09:27
Самарцы массово отказываются от покупки авто в 2022 году
Только 13% опрошенных жителей Самарской области настроены на покупку машины в текущем году. Транспорт
219
63% жителей Самары потратили в новогодние каникулы больше обычного
24 января 2022, 11:52
63% жителей Самары потратили в новогодние каникулы больше обычного
Большинство жителей Самары экономят после новогодних праздников, чтобы покрыть увеличившиеся расходы (46%). Экономика
374
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
154
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
127
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
164
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
791
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
481
Весь список