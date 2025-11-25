Автобусов № 127 из Самары в Новокуйбышевск станет больше

161

Количество автобусов на маршруте № 127 из Самары до Новокуйбышевска увеличат с 9 до 13, а с 1 января 2026 года он будет переведен на регулируемый тариф. Об этом сообщил министр транспорта региона Артур Абдрашитов. Тариф на проезд станет фиксированным и не будет меняться по решению перевозчика. Автобусы начнут курсировать по установленному расписанию.

Также Артур Абдрашитов пояснил ситуацию со сбоем в работе автобуса № 492, время ожидания которого достигало 1,5 часа. Министр транспорта сообщил, что 14 ноября одновременно вышли из строя несколько автобусов. Поэтому на линии работали не все машины, что привело к увеличению интервалов. В настоящее время министерство установило за работой перевозчика особый контроль, пишет "Самарская газета".