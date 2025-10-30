25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре

131

В Самаре автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ», обслуживающей около 80 маршрутов, пополнился 20 новыми автобусами марки «Lotos-105-C02».

Они приобретены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга.

«Наша цель – стабильно работающий общественный транспорт, комфортный и удобный для жителей и гостей Самары. Чтобы пассажир просто приходил на остановку, садился в автобус и спокойно ехал по своим делам. Важно, что перевозчики осознают эту задачу и совершенствуют свой подвижной состав, – сказал глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara) – К следующему году весь транспорт предприятия будет не старше трёх лет, как того требуют новые стандарты работы для перевозчиков, действующие с 2025 года. За поддержку совместных инициатив благодарю Министерство транспорта Российской Федерации и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева».