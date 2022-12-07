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10 декабря изменяется место прибытия и отправления поезда «Ласточка» на станции Самара

7 декабря 2022 15:48
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10 декабря изменяется место прибытия и отправления поезда «Ласточка» на станции Самара

10 декабря по техническим причинам скорые пригородные поезда «Ласточка» по маршрутам Самара – Тольятти и Самара – Сызрань будут прибывать и отправляться с 5 платформы 8 пути, проход к составу будет осуществляться через зал ожидания железнодорожного вокзала Самара (аппарель, 3 этаж).

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с 1 платформы.  

Просим пассажиров заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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