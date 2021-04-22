Я нашел ошибку
Главные новости:
Финальный матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.
Ветеран ФК "КС" Валерьян Панфилов: в финале с "Локомотивом" "Крылья Советов" отдадут все силы для победы
Здесь успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В Тольятти обновляется все больше дворов и общественных пространств
Активистки общественной организации поддержали беспрецедентные меры социальной поддержки, озвученные президентом страны в Послании.
Союз женщин Самарской области: Семья и дети остаются приоритетом государственной политики 
Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.
«Сад памяти»: на площади 2,5 га в СО создадут новый геоглиф в форме числа «60» 
На всей территории Самарской области весной 2021 года запланировано 48 мероприятий.
Самарская область принимает участие в международной акции «Сад памяти»
В Самаре заболел 51 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров.
Мост через Волгу: готовятся к надвижке пролетных строений
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом

Мост через Волгу: готовятся к надвижке пролетных строений

22 апреля 2021 18:59
128
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров.

В Самарской области на всех участках масштабного инфраструктурного проекта «Строительство обхода  Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай» развернулись строительно-монтажные работы. Этот проект признан крупнейшим в области государственно-частного партнерства в России. 

Накануне Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, и создание передовой транспортной инфраструктуры обозначил одним из основных направлений развития страны. «Самарская область умеет работать по таким проектам, - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. - Регионы, которые работают на созидание и не боятся брать на себя ответственность, в первую очередь получают помощь от государства. А никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что, еще раз подчеркну: возведение моста через Волгу - это самый крупный инфраструктурный проект в сфере ГЧП в стране. Таким регионам в первую очередь будет оказана помощь. Уверен, наш регион и здесь будет на передовой этих новых решений, и масштабная трансформация территорий будет проходить во имя и во благо человека».

На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров. Для осуществления их последующей надвижки в проектное положение, на каждом берегу соорудили стапели.

Проектом запланировано возведение 26 опор, из которых пять сооружаются на суше, а 21 с воды. Сейчас работы ведутся на 19 опорах. На левом берегу готовы 25-я и 26-я опоры, на них в конце мая этого года планируется начать надвижку пролетного строения.

Кроме работ по сооружению моста, возведению русловых опор и сборки металлического пролётного строения (I этап строительства), полным ходом идет подготовка к строительству почти ста километров автомагистрали первой технической категории. По 45 километров трассы пройдет в Ставропольском и Шигонском районах. Таким образом, будет выстроена скоростная дорога вокруг Тольятти, которая и войдет в международный коридор «Европа ‒ Западный Китай».

 

Теги: Акценты Волга мост Самарско-Тольяттинская агломерация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
22 апреля 2021, 19:11
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических... Здравоохранение
145
В Самаре летом будут спасать утопающих за 7 млн рублей
22 апреля 2021, 12:10
В Самаре летом будут спасать утопающих за 7 млн рублей
Самарское управление гражданской защиты определило компанию, которая займется безопасностью купальщиков региональной столицы летом. Экономика
189
В Управлении ФССП России по Самарской области начал работать центр приема граждан
22 апреля 2021, 11:25
В Управлении ФССП России по Самарской области начал работать центр приема граждан
Приставы ведут прием граждан с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Общество
206
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
282
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
212
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
266
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
278
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
707
Весь список