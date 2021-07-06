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Завершилась надвижка первых 111 метров на мосту через реку Волга

6 июля 2021 18:03
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В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений.

В понедельник, 5 июля завершилась надвижка первых 111 метров на мосту через реку Волга - части международного транспортного маршрута «Европа «Западный Китай».

Старт надвижке, с 26-ой опоры на 25-ю, на левом берегу, со стороны Тольятти, 29 июня текущего года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Завершение строительства автомобильной дороги Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга, протяженностью 100 км и открытие движения транспорта запланировано к 2024 году.

На сегодняшний день, идет подготовка к надвижке второго пролетного строения, длина которого составит уже 156 метров, с 25 на 24 опору. Идет укрупнительная сборка пролетного строения, форсируются работы на 24-ой опоре, строители устраивают фундамент опоры.

На подходе к мосту, на участке автомобильной дороги до границы села Подстепки, производят земляные работы, завершают устройство насыпи земляного полотна, приступили к устройству нижних слоев основания, усилению геосинтетической прослойкой дорожных слоев. На путепроводе
(у села Подстепки) погружены все сваи, забетонированы ростверки опор.

Напомним, строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства 2020 года.  

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. График работ и вопросы финансирования проекта  находятся на постоянном контроле Главы региона.

В масштабах Самарской области обход Тольятти повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты В центре внимания Волга надвижка моста

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