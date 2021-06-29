Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами

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Во вторник, 29 июня, в Самарской области началась надвижка пролетных строений моста через Волгу - части международного транспортного маршрута «Европа «Западный Китай». Старт надвижке первых 111 метров дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я вас поздравляю с этим знаменательным событием, – обратился Глава региона к подрядчикам. – И даю старт надвижке первого пролета моста через Волгу. Поехали!»

Строительство волжского моста имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом, развития международного сотрудничества. Напомним, проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина. В 2018 году на личной встрече с Главой государства, который находился с рабочим визитом в регионе, Губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения трассы ЕЗК через Самарскую область и заручиться поддержкой Президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовано внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

«Это важнейший не только для нашей страны, но и межгосударственного сотрудничества объект. Вы знаете, что он находится в фокусе внимания Президента страны Владимира Владимировича Путина. Благодаря его решению в 2018 году во время посещения Самарской области на основании моего обращения о внесении изменений в транспортную стратегию России началось строительство. Это был первый шаг для того, чтобы здесь появился мостовой переход через Волгу, о котором жители Самарской области мечтали десятилетиями. И сейчас мы воплощаем этот проект в жизнь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня очень важный день, очень важный этап – старт надвижки первого пролета моста через Волгу. Я всех поздравляю с этим знаменательным событием. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к реализации этого проекта».

Сегодня обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу – крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Он уже получил высокую оценку Организацией Объединенных Наций и победил в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог» национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра».

«Крупнейший объект в стране сегодня является примером того, как можно реализовывать крупные инфраструктурные проекты на принципах ГЧП. Наш пример берут на вооружение другие регионы, федеральным Правительством он предлагается для тиражирования», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

К проекту велико внимание частных инвесторов. 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме при присутствии Президента России и Главы Самарской области было подписано крупное соглашение о совместной реализации проекта между Евразийским банком развития и АО «ДСК «АВТОБАН». Тогда Владимир Путин подчеркнул: «Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай».

Общая стоимость работ оценивается в 121 миллиард рублей. Объем федеральной поддержки с 2019 год по 2023 год составит более 67 миллиардов.

В настоящее время готовность объекта составляет 25%. Уже к концу года прогнозируется 40%-я готовность.

«Работы идут в соответствии с ранее установленным графиком, без сбоев и отклонений. Это не значит, что нет сложностей. Они всегда есть при строительстве, а тем более таких масштабных проектов. Но все эти сложности мы преодолеваем совместно с нашими партнерами по этому проекту. И, уверен, так будет до момента ввода в эксплуатацию, а потом и во время эксплуатации этого объекта – на десятилетия вперед», – отметил Губернатор.

Процесс надвижки будут контролировать не только профессиональные специалисты. Мониторинг состояния надвигаемых металлоконструкций будет идти с помощью специальных датчиков и цифрового оборудования.

«Первый этап надвижки выполняет мостоотряд №1 – нижегородцы. Ребята потрудились и собрали 111,5 метров пролетного строения. Это как раз габариты между опорой №26 и №25, – рассказал Губернатору руководителю КУП «Тольятти» АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков. – Соответственно, мы на сегодняшний день установили домкратную систему, чтобы выполнять надвижку. Вес пролета порядка 1,5 тысяч тонн».

Всего предстоит выполнить надвижку 25 пролетных строений, длина 20 из которых составляет 156 метров. Именно поэтому Волжский мост признан технически сложным и уникальным объектом.

Процесс надвижки будет идти с двух сторон: с левого берега Волги в районе села Подстепки и правого – от деревни Климовка, где процесс установки пролетных строений начнется в августе. Пролеты – металлические, их сборка идет непосредственно на стройплощадках. Там же все конструкции проходят антикоррозийную обработку. Это позволяет сократить сроки производства работ и максимально избежать негативного влияния на окружающую среду, в том числе на акваторию водохранилища.

Всего по проекту предстоит построить дорогу с мостом через Волгу общей протяженностью почти 100 километров, в том числе, длина моста через реку составит 3,7 километров. На этапах строительства автомобильной дороги идут земляные работы: подготовлено более 80% площади, отведенной под трассу, на 50% устроена насыпь земляного полотна. На отдельных участках будущей магистрали приступили к устройству нижних слоев основания, усилению геосинтетической прослойкой дорожных слоев, монтажу водопропускных труб. Продолжается переустройство сетей связи и водоснабжения. На искусственных сооружениях идет пробная и массовая забивка свай.

На объекте работает 1635 специалистов, 398 единицы спецтехники, привлечено 45 плавсредств. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением.

«Мы стартовали своевременно и хочу сказать, что 25% уже построено – если говорить в целом и о мостовом переходе, и о дороге. Работы кипят не только над водой, но и на наземной части этой трассы», – отметил Глава региона.

На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом – с М-5 «Урал». Создание новой четырехполосной автомагистрали позволит в 2 раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.

В целом, строительство международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», проходящего через территорию Самарской области – это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на строительство опорных магистралей страны и поддержку ключевых отраслей экономики. Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России – Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию.

Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано к 2024 году.