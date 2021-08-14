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Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
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Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти

14 августа 2021 13:59
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Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти

Температура воды на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в районе Тольятти и Самары выше средних значений на 1,5–3 градуса. Именно это способствует развитию синезеленых водорослей и цветению воды.

— Ситуация остается сложной. Август так же, как и июль, выходит с высокими показателями по температуре. Продолжается активное цветение водорослей. Всё это усугубляется тем, что часть водорослей отцветает и погибает. Отмершие водоросли оседают на дно и уже вызывают гибель донных организмов. Стоит отметить, что в процессе размножения они также потребляют кислород. Из-за этого мы пока еще не можем наблюдать улучшения в этой ситуации. К сожалению, особи, которым не будет хватать кислорода, будут погибать. В экосистеме такое происходит. Проблема с цветением воды в условиях климатических изменений глобальна и должна решаться в масштабах всего Волжского бассейна, — пояснил заместитель директора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин.

В конце июля жителей региона удивила позеленевшая вода около Тольятти. Гидрологи объяснили явление цветением синезеленых водорослей. Как правило, процесс начинается в мае в хорошо прогреваемых и защищенных от ветра заливах и заканчивается обычно в сентябре.

При этом из-за жары река продолжает нагреваться и мелеть. В первой декаде августа уровень воды в Волге снизился почти на метр, пишет 63.ру.

Теги: Акценты аномально жаркая погода В центре внимания Волга цветение Волги

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