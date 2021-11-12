Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%

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Каждый второй россиян не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете — 9%.



На этой неделе о возможном введении системы QR-кодов в поездах и самолетах сообщило сразу несколько авторитетных изданий. По их сведениям, путешествовать на авиа- и железнодорожном транспорте смогут только те, кто вакцинирован от коронавируса или переболел им и/или имеет антитела. В том, что в сложившейся эпидемиологической обстановке такие меры необходимы, убеждены 27% россиян. Еще 2% считают, что QR-коды следует ввести лишь в самолетах, 1% — лишь в поездах. По их мнению, таким образом можно сдержать распространение COVID-19 и «заставить антиваксеров задуматься о прививке». Отрицают необходимость проверки QR-кодов 54% опрошенных. В качестве основного аргумента они упоминают конституционное право граждан на свободу передвижения, а также предполагают неудобства в связи со скорым наступлением традиционного сезона путешествий — новогодних каникул. Затруднились оценить необходимость столь жестких ограничений 16% россиян.



Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в 5 раз больше среди вакцинированных, чем среди не вакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%). Кроме того, чаще других такие меры одобряют россияне моложе 34 лет (30%). Убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от COVID-19 (73%).



Впрочем, подобные меры едва ли кардинально изменят темпы вакцинации. По данным SuperJob, вакцинироваться ради поездок на поездах готовы 8% непривитых россиян, ради перелетов — 9%: сделать укол они согласны только в том случае, если это станет единственной возможностью пользоваться этими видами транспорта. 12% опрошенных сообщили, что и без того планируют привиться, 2 из 3 — что в любом случае не будут вакцинироваться.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 362

Время проведения: 10—11 ноября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов