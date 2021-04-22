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В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта

22 апреля 2021 09:45
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В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта

С 16 апреля на базе Ставропольской центральной районной больницы работает круглосуточный прививочный кабинет для вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. Те жители, которые в силу занятости не могут попасть в рабочее время на вакцинацию, теперь могут выбрать удобное для себя время, например, ранним утром или поздним вечером.

Чтобы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, любой желающий старше 18 лет может обратиться круглосуточно в поликлиническое отделение Ставропольской районной больницы по адресу: г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, 5, телефон 8(8482)790451. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

 Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку.

 «Жителям трудоспособного возраста в связи со своей загруженностью порой некогда прийти в поликлинику в рабочее время, а сейчас есть такая возможность приехать после работы привиться в нашем круглосуточном кабинете», -  рассказала главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина. 

Это уже второй круглосуточный прививочный пункт в регионе. Первый работает в Самаре на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125, телефон – 8(846)3124890.

Напомним, в Послании Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал их сделать прививку: «Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса ещё сохраняется».

Всего в регионе открыты 166 прививочных пунктов, из них 19 - на базе мобильных ФАПов, которые выезжают в удаленные районы и небольшие села. Также реализуется опыт проведения вакцинации возле крупных торговых центров. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе повышается доступность вакцинации для жителей.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики - носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус

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