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Свыше 16 млн россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. По ее словам, за последние два дня произошел рост ежесуточных объемов вакцинации. Голикова также отметила, что на этой неделе в России прирост заболеваемости коронавирусом составил более 34%.

В мире и в стране резко возрастает доля индийского штамма и его распространение в несколько раз увеличивает необходимость вакцинной защиты. Голикова добавила, что Россия в июне возобновит авиасообщение с девятью странами. Со вторника – с Турцией. Следом, с 28 июня будет восстановлено авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, а также Италией, Кипром и Северной Македонией.

Вице-премьер призвала россиян, планирующих отпуск, обратить внимание на правила въезда, установленные другими государствами, а также рекомендовала вакцинироваться. Голикова добавила, что есть единичные случаи инфицирования после прививки, подчеркнув, что важно своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов, и это позволит перенести заболевание в легкой форме, передает Радио Маяк.