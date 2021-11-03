Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко

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В Самарской области сегодня работают специалисты министерства здравоохранения России. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул:



- Я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко за ту помощь, которая оказывается региону. Это финансовая поддержка и очень большая методическая помощь. Сегодня начинаем с работы в Сызрани вместе с замминистра здравоохранения Олегом Гридневым. Приняли решение начать работу именно в этом муниципалитете. Посмотрим, какая ситуация и что нужно предпринять.



Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев повторил, что задача комиссии - методическая помощь. Необходимо посмотреть, как организована работа по борьбе с пандемией:



- В составе нашей делегации также принимает участие академик Владимир Стародубов, который сейчас поехал в Тольятти посмотреть организацию помощи пациентам с ковидом.



Конечной точкой будет Самара, где специалисты также проверят ряд медучреждений. Глава региона выразил уверенность в том, что совместно с коллегами будут найдены дополнительные решения для борьбы с коронавирусом, сообщает оперштаб региона.