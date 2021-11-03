Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 611 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги».
Срок оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2020 год истекает 1 декабря
По данным главы Самарастата, главная проблема для переписчиков – большое число жилых помещений, в которые они не могут попасть для проведения опроса.
В Правительстве Самарской области обсудили первые итоги переписи населения
Видеокамера высокого разрешения установленная на летательном аппарате способна фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра.
Аэростат Росгвардии СО следит за соблюдением правил дорожного движения на трассе М5
Уже третью неделю по всей стране активно идет перепись населения. Главным нововведением для жителей России стала возможность пройти ее дистанционно.
Секретарь Сызранской епархии: "В период непростой эпидобстановки пройти перепись на портале "Госуслуги" удобно и безопасно"
Для тушения пожара привлекались 36 человек, 9 единиц техники, дополнительно привлекался пожарный корабль «Смелый».
В Промышленном районе на базе отдыха за Волгой горел летний дом
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов!
Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем народного единства
За 10 месяцев 2021 года в службу судебных приставов было передано 8 347 дел на общую сумму долга 76 975 599,14 руб.
«РКС-Самара» передали в службу судебных приставов более 8 000 дел должников
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.48
0.39
EUR 82.96
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко

3 ноября 2021 14:04
172
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко

В Самарской области сегодня работают специалисты министерства здравоохранения России. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул:

- Я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко за ту помощь, которая оказывается региону. Это финансовая поддержка и очень большая методическая помощь. Сегодня начинаем с работы в Сызрани вместе с замминистра здравоохранения Олегом Гридневым. Приняли решение начать работу именно в этом муниципалитете. Посмотрим, какая ситуация и что нужно предпринять.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев повторил, что задача комиссии - методическая помощь. Необходимо посмотреть, как организована работа по борьбе с пандемией:

- В составе нашей делегации также принимает участие академик Владимир Стародубов, который сейчас поехал в Тольятти посмотреть организацию помощи пациентам с ковидом.

Конечной точкой будет Самара, где специалисты также проверят ряд медучреждений. Глава региона выразил уверенность в том, что совместно с коллегами будут найдены дополнительные решения для борьбы с коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
02 ноября 2021, 10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
Причиной стал резкий рост показателей заболеваемости коронавирусом.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2460
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021, 12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
Власти региона проанализировали эффективность принятых мер в период нерабочих дней и учли новые рекомендации специалистов для разных возрастных групп.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1726
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021, 13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
Губернатор рассказал и о мерах, принятых для противодействия его распространению.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2007
В центре внимания
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
3 ноября 2021  14:04
Дмитрий Азаров: я благодарен Минздраву России и лично министру Михаилу Мурашко
168
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 ноября 2021  14:00
Еще 1 596 жителей Самарской области заболели коронавирусом
200
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
3 ноября 2021  11:35
В связи с высокой востребованностью сегодня в Самаре продолжится масштабная вакцинация жителей от коронавируса
299
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
636
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2501
Весь список