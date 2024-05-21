«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино

156

22 мая в 18.00 и 25 мая в 15.00 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» пройдут показы променад-спектакля режиссера Артема Устинова «По дороге на Бродвей». Послевоенный советский модернизм в архитектуре возник во время «хрущевской оттепели». В конце 1950-х — начале 1960-х менялся не только облик городов, но и культурная среда. Культовым местом Самары того времени был только что разбитый в центре города сквер «Три вяза», здесь собиралась прогрессивная молодежь, а улица Куйбышева стала «Бродвеем», по которому фланировали юные стиляги. Спектакль создан на основе историй бывшего руководителя фотоклуба «ГМК-62» Владимира Емца и композитора и актера Сергея Бережного. Получилось аудио-путешествие с представителями двух разных поколений, которые рефлексируют о своем прошлом, говорят о стилягах и о двухтысячных, о первом Макдональдсе и советском мороженом, о кассетах и о пластинках «на костях», проводя между ними параллели.

Старт: сквер «Три вяза» (ул. Некрасовская ул., 28) Для участия необходимо иметь с собой заряженный телефон с установленным приложением Telegram и наушники. Рекомендуем быть в удобной обуви. Продолжительность спектакля – 1 час. Окончание маршрута – Площадь революции.

Участие бесплатное, но еобходима предварительная регистрация по ссылке:

22 мая в 18.00 https://zim-galereya.timepad.ru/event/2891976/

25 мая в 15.00 https://zim-galereya.timepad.ru/event/2891986/

(12+)

Также, 25 мая в 19.00 в «ЗИМ Галерее» московский историк кино Кирилл Горячок прочитает лекцию «Родченко в кино: между игровым и документальным». Лекция пройдет в рамках выставки «Индустриальный мир Александра Родченко».

Александр Родченко был активным соучастником рождения и расцвета советского кинематографа в 1920-е годы. Для него, как и для многих авангардистов того времени, кинокамера была неисчерпаемым источником для художественных экспериментов. Вместе с Дзигой Вертовым, пионером документального кино, Родченко оформлял титры для киножурнала «Кино-Правда». Надписи не просто иллюстрировали или объясняли события на экране, но и придавали им эмоциональный поэтический окрас. Вместе с женой, художницей Варварой Степановой, они в особой конструктивистской манере оформляли декорации и костюмы для фильмов Льва Кулешова, Бориса Барнета и Виталия Жемчужного. На лекции речь пойдет о специфике работы Родченко в кино, о взглядах художника и фотографа на новый вид искусства, какое влияние он оказал на развитие советское киноискусства.

Кирилл Горячок - историк кино, кинокритик, кандидат философских наук, член киноведческой артели 1895.io

Вход на лекцию свободный, запись не требуется

(12+)

«ЗИМфест. Наследие модернизма» – проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». Его куратором выступает историк архитектуры Армен Арутюнов.