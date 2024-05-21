Завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» – 2024

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В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионат проводился с 6 по 17 мая 2024 года на 24 площадках области.

В соревнованиях приняли участие более 500 конкурсантов из 128 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО – 46, вузы – 2, школы – 80. По итогам чемпионата 216 человек стали победителями по 48 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, подарки и сертификаты на прохождение стажировок по отдельным компетенциям.

С успешным завершением регионального этапа участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов: «В очередной раз вы продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Ваши успехи – это вдохновение для всех нас. Вместе мы создаем инклюзивное общество, в котором каждый имеет равные возможности для развития и реализации своих способностей. Более 750 участников региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Желаю вам дальнейших побед на этом интересном пути!».

Самарская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За эти 10 лет количество участников регионального чемпионата возросло более чем в 8 раз – с 62 в 2016 году, до 514 в 2024 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 12, представленных на первом региональном чемпионате, до 48 на текущем.

В 2024 году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет. За этот период «Абилимпикс» стал целой экосистемой, направленной на комплексную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года более 90 тысяч обучающихся приняли участие в чемпионатах «Абилимпикс». «Дорогие участники, эксперты, добровольцы, организаторы чемпионата «Абилимпикс»! За 10 лет движения в России все мы стали одной большой семьей. Ежегодно вы проявляете целеустремленность и волю к победе. Каждый из вас уникален. Уверена, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите получать новые знания и навыки. Успехов и реализации самых смелых планов!» – обратилась ко всем участникам движения «Абилимпикс» руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Массажист», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Столярное дело».

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: «Информационная безопасность», «Жестовое искусство», «Гончарное дело», «Копирайтинг».

«Чемпионат «Абилимпикс» – это соревнование для всех, кто не привык сдаваться, демонстрация возможностей сильных духом людей, их профессиональное признание. Каждый из конкурсантов пример того, как за счёт своего труда и упорства становятся людьми с безграничными возможностями. Хочу пожелать победителям регионального чемпионата, которых ждут отборочные соревнования и Национальный финал, веры в себя и высоких результатов», – отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Денис Гарах, победитель конкурса по компетенции «Информационная безопасность» поделился впечатлением о соревнованиях и планах на будущее: «Я много тренировался вместе с наставником и усердно отрабатывал задания, чтобы достичь высоких результатов. В прошлом году я и другие ребята из школ и колледжей привезли медали Национального чемпионата, и это вдохновило меня на новые достижения. Приложу все усилия, чтобы и в этом году продолжить лучшие традиции лидерства и успеха. Вера в себя, поддержка близких и наставников помогают мне преодолеть все трудности на пути к цели».

Во время проведения чемпионата на 24 соревновательных площадках участникам помогали 170 добровольцев из 22 учебных заведений Самарской области.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство образования и науки Самарской области и Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в период с 22 по 30 октября 2024 года в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор».

Фото предоставлено Центром профессионального образования Самарской области