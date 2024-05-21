Я нашел ошибку
Главные новости:
В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ.
Представители региона стали победителями в своих номинациях программы «Лига Экскурсоводов»
В результате – пассажиры могут пользоваться интернетом на скорости 4G и качественной голосовой связью на всех станциях подземки, даже в пиковые часы. 
Оператор билайн ускорил 4G-интернет в самарском метрополитене
В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» – 2024
Круиз Самара — Ростов-на-Дону вошел в топ-10 живописных маршрутов
Круиз Самара-Ростов-на-Дону вошел в топ-10 живописных маршрутов
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана
Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана
В Самаре в течение суток раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда
В Самаре в течение суток раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда
Талисманы в чемодане: каждый третий самарец не расстаётся с любимым предметом в поездках
Талисманы в чемодане: каждый третий самарец не расстаётся с любимым предметом в поездках
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.65
-0.34
EUR 98.58
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» – 2024

21 мая 2024 14:10
65
В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионат проводился с 6 по 17 мая 2024 года на 24 площадках области.

В соревнованиях приняли участие более 500 конкурсантов из 128 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО – 46, вузы – 2, школы – 80. По итогам чемпионата 216 человек стали победителями по 48 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, подарки и сертификаты на прохождение стажировок по отдельным компетенциям.

С успешным завершением регионального этапа участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов: «В очередной раз вы продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Ваши успехи – это вдохновение для всех нас. Вместе мы создаем инклюзивное общество, в котором каждый имеет равные возможности для развития и реализации своих способностей. Более 750 участников региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Желаю вам дальнейших побед на этом интересном пути!».

Самарская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За эти 10 лет количество участников регионального чемпионата возросло более чем в 8 раз – с 62 в 2016 году, до 514 в 2024 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 12, представленных на первом региональном чемпионате, до 48 на текущем.

В 2024 году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет. За этот период «Абилимпикс» стал целой экосистемой, направленной на комплексную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года более 90 тысяч обучающихся приняли участие в чемпионатах «Абилимпикс». «Дорогие участники, эксперты, добровольцы, организаторы чемпионата «Абилимпикс»! За 10 лет движения в России все мы стали одной большой семьей. Ежегодно вы проявляете целеустремленность и волю к победе. Каждый из вас уникален. Уверена, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите получать новые знания и навыки. Успехов и реализации самых смелых планов!» – обратилась ко всем участникам движения «Абилимпикс» руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Массажист», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Столярное дело».

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: «Информационная безопасность», «Жестовое искусство», «Гончарное дело», «Копирайтинг».

«Чемпионат «Абилимпикс» – это соревнование для всех, кто не привык сдаваться, демонстрация возможностей сильных духом людей, их профессиональное признание. Каждый из конкурсантов пример того, как за счёт своего труда и упорства становятся людьми с безграничными возможностями. Хочу пожелать победителям регионального чемпионата, которых ждут отборочные соревнования и Национальный финал, веры в себя и высоких результатов», – отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Денис Гарах, победитель конкурса по компетенции «Информационная безопасность» поделился впечатлением о соревнованиях и планах на будущее: «Я много тренировался вместе с наставником и усердно отрабатывал задания, чтобы достичь высоких результатов. В прошлом году я и другие ребята из школ и колледжей привезли медали Национального чемпионата, и это вдохновило меня на новые достижения. Приложу все усилия, чтобы и в этом году продолжить лучшие традиции лидерства и успеха. Вера в себя, поддержка близких и наставников помогают мне преодолеть все трудности на пути к цели».

Во время проведения чемпионата на 24 соревновательных площадках участникам помогали 170 добровольцев из 22 учебных заведений Самарской области.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство образования и науки Самарской области и Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в период с 22 по 30 октября 2024 года в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор».

 

Фото предоставлено Центром профессионального образования Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В программу которого войдут два одноактных балета.
20 мая 2024, 21:56
Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт
В программу которого войдут два одноактных балета. Культура
352
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами.
20 мая 2024, 20:23
В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами. Образование
916
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С.
20 мая 2024, 20:18
21 мая в Самарской области без осадков, до +25°С
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С. Экология
288
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
144
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
361
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1649
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
391
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
360
Весь список