Резидент технопарка «Жигулёвская долина» много лет занимается развитием станкостроения

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В 2020 году правительством страны была принята «Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года». Пристальное внимание к этой отрасли неслучайно. Технологический суверенитет России и развитие национальной промышленности невозможны без возрождения отечественного станкостроения.

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» – ООО «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» входит в группу компаний «РУДА» и много лет занимается развитием станкостроительного направления. Компания специализируется на разработке, проектировании и производстве различного оборудования на базе станков с ЧПУ, модернизацией и сервисным обслуживанием оборудования. «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» реализовала более 800 станков в России и вышла на международную площадку: в Грузию, Казахстан, Литву.

«Жигулёвская долина» – как сердце инноваций. В технопарке проходит много мероприятий, налажено деловое взаимодействие с другими резидентами, – прокомментировал директор ООО «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» Антон Борзаев. – Площадка технопарка стала для нас начальным элементом в построении GR-стратегии.

Сотрудники компании, работая в этой экосистеме, ощущают, что находятся в локации, где целенаправленно работают над инновационными стартапами. Резидентство в технопарке «Жигулевская долина» помогло нам стать участником инновационного центра «Сколково». Кураторы технопарка оказали нам в этом вопросе качественную консультационную поддержку», – отметил Антон.

Помимо консультационной помощи по получению статуса резидента «Сколково» компания воспользовалась разнообразными мерами поддержки – такими, как разработка бизнес-плана, помощь в регистрации объектов интеллектуальной собственности, услуги сертификации, проведение

маркетинговых исследований, формирование финансово-экономической модели, участие в федеральных и региональных выставках и форумах, образовательные курсы.

Антон Борзаев является инициатором и организатором Кластера инновационного станкостроения «РУДА». Как руководитель специализированной организации кластера, Антон в данный момент в составе управленческих команд принимает участие в методической программе «PROКЛАСТЕРЫ» Минпромторга России. Цель региональной команды – создание в Самарском регионе кластера станкостроения, включение его в реестр промышленных кластеров Минпромторга России, а также подготовка и реализация проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции.

«Создание промышленных кластеров сегодня является одним из ключевых приоритетов политики России. Программа «PROКЛАСТЕРЫ» как раз направлена на обучение созданию промышленных кластеров, выстраиванию новых производственных цепочек, инициированию проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции, а также использованию инструментов государственной поддержки в рамках кластерной инициативы», – прокомментировал Антон Борзаев.

Кластер несёт миссию восстановления отрасли в стране. Участникам кластера это объединение дает возможность реализовать свои проекты, потенциал, компетенцию, которую они наработали в области станкостроения.

В данный момент технологическая цепочка между станкостроением и машиностроением разорвана. Задача кластера – построить её заново для проектной коллаборации и реализации отечественных решений, которые будут полезны Самарскому региону и нашей стран

«В планах – усиление коллаборации. Мы готовы работать с участниками, которые желают войти в кластер, и помогать им реализовывать их компетенции», – подчеркнул Антон Борзаев.

Заказчиками продукции кластера выступают как представители малого и среднего предпринимательства, так и крупные корпорации. Есть планы по включению участников кластера в Центр кооперации технопарка «Жигулёвская долина».

Технопарк «Жигулёвская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в периметре технопарка развивается более 300 инновационных проектов.

Пресс-служба технопарка «Жигулевская долина