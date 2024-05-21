Оператор билайн ускорил 4G-интернет в самарском метрополитене

169

erid: 2VSb5yeasC4

Мобильный оператор расширил возможности сети в самарском метрополитене. В результате – пассажиры могут пользоваться интернетом на скорости 4G и качественной голосовой связью на всех станциях подземки, даже в пиковые часы.

Технические специалисты билайна продолжают улучшать сетевое покрытие в метро. Для того, чтобы предоставлять клиентам еще более стабильный сигнал на всем пути следования, оператор оптимизировал свою инфраструктуру. За счет этого решения удалось добиться уверенного покрытия сетью «четвертого поколения» на всех станциях.

Теперь пассажиры метрополитена могут выходить в интернет в любой точке, например, на платформе в ожидании поезда или на эскалаторе, когда они только спускаются на станцию. Кроме того, обновленное оборудование позволяет пользоваться мобильными сервисами во время движения состава: общаться в мессенджерах или соцсетях, проверять рабочую почту, досматривать последнюю серию сериала, слушать любимую музыку и подкасты.

Между тем, проведенные оператором работы увеличили и доступность голосовой связи в режиме VoLTE*, с которой можно одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться 4G-интернетом. Эта технология также дает хорошее качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

«Для горожан метро остается одним из наиболее удобных способов передвижения, которое значительно экономит время в пути и помогает быстрее добраться до пункта назначения. Только по последним данным, среднесуточный пассажиропоток самарского метрополитена уже превысил 33 тысячи человек**. Проведенная нами оптимизация позволила обеспечить равномерное 4G-покрытие на всей 11,5 км территории метро, и наши клиенты могут комфортно выходить в интернет на протяжении практически всего пути. Это, в свою очередь, повышает и личную безопасность жителей, так как они остаются на связи с родными даже под землей», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Помимо модернизации сети билайн реализует целый ряд решений, с помощью которых клиенты могут быть на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»***. Подробнее об этом читайте здесь.

*Voice over LTE – голос через LTE

**Данные взяты из открытых источников

***Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Реклама ПАО «ВымпелКом», Подробнее – на beeline.ru

Фото: freepik.com