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В ГУФССП СО в  круглосуточном режиме работает «телефон доверия»

21 мая 2024 14:36
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Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

В круглосуточном режиме в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области работает «телефон доверия». Граждане, столкнувшиеся с  фактами совершения сотрудниками органов принудительного исполнения противоправных действий, могут сообщить об этом по номеру: 8 (846) 266-54-89. Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Также отделом собственной безопасности Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства со стороны сотрудников Службы.

 

 

 

Фото:   Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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