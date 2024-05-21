Круиз Самара-Ростов-на-Дону вошел в топ-10 живописных маршрутов

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Конец мая и лето — отличное время, чтобы отправиться в круиз. Нет, круизы подходят не только для пенсионеров и влюбленных парочек. Программы путешествий уже давно стали разнообразными, а суда — современными. Минусы у круизов, конечно, тоже есть: например, не получится задержаться в понравившемся городе подольше, вдумчиво побродить по магазинам и купить всем подарки. Но и плюсов много: увидите за одно путешествие сразу несколько мест, в том числе те, к которым можно подобраться только по воде, — скажем, Валаам и Кижи — и посмотрите на уже знакомые города с нового ракурса. Эксперты сервиса путешествий Туту рассказывают, какие круизы по рекам и озерам России им понравились.

Попробуйте скомбинировать маршрут — так интереснее. Например, прилетаете на самолете из Москвы в Петербург, отдыхаете несколько дней, а затем отправляетесь в круиз по Ленинградской области и Карелии. Летом авиабилеты из Москвы в Петербург пользуются огромной популярностью, поэтому планируйте поездку заранее. Аналитики Туту отмечают, что за год выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Отправиться в круиз можно из разных городов нашей страны — вот вам несколько идей.

Из Москвы в Выборг

Если теплому морскому побережью вы предпочтете холодную северную красоту, отправляйтесь в Выборг. Посетите знаменитый Выборгский замок, который раньше был резиденцией шведских наместников, заглянете в древний Углич, на остров Кижи, настоящий музей под открытым небом с памятниками деревянного зодчества, и на Валаам, где находится знаменитый мужской монастырь.

Из Москвы в Плёс

Круиз позволит вам увидеть волжский Плёс так, как когда-то Левитан — с воды. Художник так восхитился видом, что решил приехать в Плёс надолго и написал там множество картин. По пути увидите Кострому и крошечный Мышкин, а в самом Плёсе — обязательно пойдете на экскурсию в дом-музей Левитана и попробуете знаменитые рыбные углы и битые супы. Супы подают в стаканчиках, и есть их можно прямо на улице, любуясь Волгой.

Из Санкт-Петербурга в Мандроги

Еще один необычный водный маршрут лежит через деревню Мандроги. Сегодня деревня превратилась в туристический центр, где можно увидеть старинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей, пойти на ремесленный мастер-класс и почувствовать себя в сказке на поляне Лукоморье. Если одной деревни мало, ищите круизы, которые также предлагают путешественникам посетить остров Валаам и другие интересные места.

Из Казани в Астрахань

Круиз — отличный шанс увидеть как можно больше городов Поволжья: сфотографировать величественный католический костел и Жигулевский пивоваренный завод в Самаре, прогуляться по Набережной Космонавтов в Саратове, увидеть с воды Мамаев курган в Волгограде и, наконец, добраться до Астрахани и полюбоваться, как цветет «каспийская роза» — лотос.

Из Перми в Нижний Новгород

Пермь находится на Каме, а Нижний Новгород — на Волге, так что в круиз вы отправитесь сразу по двум рекам. У путешественников есть возможность заглянуть в Елабугу и Чайковский, а также в Казань. В самом Нижнем Новгороде лучше задержаться минимум на пару дней: погулять по кремлевским стенам, оценить уличное искусство, которым славится город, и сосчитать все ступени Чкаловской лестницы.

Из Самары в Ростов-на-Дону

Есть много круизов из Самары в Ростов: можно выбрать тот, где будете останавливаться только в крупных городах, таких как Саратов и Волгоград, а можно захватить маленькие и уютные ростовские станицы, например, Старочеркасскую, и погрузиться в историю донского казачества. В любом случае, лучше выбирайте круиз, который позволит вам хотя бы пару дней погулять по Ростову-на-Дону, зайти на Центральный рынок, попробовать раков и донскую рыбу: этот город точно стоит внимания.

Из Рязани в Ярославль

По пути из Рязани в Ярославль и обратно путешественники увидят много древних городов: и Муром, и Касимов, и Нижний Новгород, и Кострому. Есть маршруты, которые дают возможность погулять по Москве. Программа такого путешествия будет очень насыщенной: вас ждет множество экскурсий. Если давно мечтали увидеть города Золотого кольца и другие интересные места — смело соглашайтесь. А если где-то очень понравится — сразу запланируете следующую поездку.

По Телецкому озеру

Если приехали на Алтай, отправляйтесь в короткий круиз по Телецкому озеру. Скорее, это не круиз, а экскурсия на теплоходе, которая не займет у вас много времени, зато позволит увидеть одно из самых красивых озер России с очень необычного ракурса. Обычно маршруты пролегают по самым живописным местам, а во время путешествия гид рассказывает интересные факты и легенды.

По Байкалу

Круиз по Байкалу может занять и пять дней, и целую неделю. Путешественникам показывают самые знаковые места: Листвянку, острова Ольхон и Охой, бухту Песчаная, скалу Шаманка. Это отличный вариант для сторонников организованных путешествий, которые ни разу не были на Байкале и не готовы разрабатывать маршруты самостоятельно. Одно можно обещать точно: вокруг будет просто потрясающе красиво.

По Онежскому озеру

Круизы по Онежскому озеру обычно стартуют из карельского Петрозаводска. Затем путешественники могут отправиться к острову Кижи или увидеть старую, уже несуществующую деревню Пегрема и полюбоваться Висячими озерами, которые находятся в Уницкой губе. Озера находятся на разном уровне — поэтому их и называют висячими.