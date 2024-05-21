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Представители региона стали победителями в своих номинациях программы «Лига Экскурсоводов»

21 мая 2024 14:29
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В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ.

Финал масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов» завершился на Международной выставке-форуме “Россия”, имена победителей объявили 20 мая. Среди них были и имена жителей Самарской области — Алексея Ибарова и Ксении Инютиной.

В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ. Организаторы проекта — Российское общество «Знание», платформа «Россия — страна возможностей» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Конкурс получился масштабным, душевным, ярким, теплым, по-настоящему семейным. Очень символично, что финал проходит на выставке “Россия”, где у всех есть возможность прикоснуться к достижениям нашей страны за последние 20 лет. Здесь мы строим экспозиции, проводим экскурсии и показываем то, чем все мы гордимся. У Общества «Знание» всегда есть задача, чтобы, выйдя с экскурсии, человек почувствовал гордость за то, что сделали люди для него, и ушел с мечтой о новых достижениях. И, глядя на участников «Лиги Экскурсоводов», мне очень радостно, что они вкладывают в экскурсии частичку своей души, любовь к Родине. Огромное им спасибо!», — подчеркнул Максим Древаль на церемонии награждения сильнейших.

В десятку лидеров в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность» программы «Лига Экскурсоводов» вошла Ксения Инютина из Самарской области. В номинации получили возможность проявить себя те, кто на добровольной безвозмездной основе проводят экскурсии различной тематики или оказывает содействие экскурсоводам при сопровождении экскурсионных групп. Награды победителям — доступ к прохождению профильных курсов «Академии Слетать.ру» и сертификаты на путешествие по стране — вручил руководитель GR-направления группы компаний «Слетать.ру», выступившей партнером номинации, Андрей Блинский.

Алексей Ибаров из Самарской области вошел в десятку лучших авторов контента экскурсионной тематики из восьми регионов страны в номинации «Цифровая экскурсия» программы «Лига Экскурсоводов». В номинации авторы цифрового контента экскурсионной тематики, которые создают аудиогиды, тематические блоги, виртуальные экскурсии, подкасты, VR-экскурсии.

Победителей номинации поздравил заместитель руководителя программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев.

«Приятно отметить, что идея запуска «Лиги экскурсоводов» родилась на Первом туристическом слёте «Маёвка. Больше, чем путешествие», а позже была поддержана главой государства Владимиром Путиным. Среди финалистов проекта — мастера своего дела, в числе которых и экскурсоводы выставки “Россия” — наши «Проводники смыслов» со всей страны. Для всех участников проведение экскурсий — это больше, чем работа, это дело всей жизни, которое позволяет делиться с окружающими частичкой любви к родной стране, вдохновляет с каждым днем узнавать ее лучше», — отметил Станислав Киреев.

Все одиннадцать победителей номинации получили в награду от куратора — компании «СберОбразование» — доступ к образовательной платформе Edutoriа и брендированные дождевики.

На церемонии были объявлены победители и в других номинациях «Лиги Экскурсоводов»: «Культурно-познавательная экскурсия», «Промышленная экскурсия», «Экскурсия без границ», «Волонтерско-экскурскурсионная деятельность» и «Юный экскурсовод». Названы и обладатели гран-при — лидеры в каждой из семи номинаций по количеству баллов. В общей сложности отмечены наградами 77 финалистов. Кроме того, экспертный совет выбрал самые интересные экскурсионные маршруты из тех, что разработали конкурсанты, и 1000 самых ярких историй экскурсоводов, которые войдут в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Все 210 финалистов программы «Лига Экскурсоводов» присоединятся к флагманскому проекту Знание.Лектор Российского общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Ещё одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.

Партнерами разных номинаций стали Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых», СберОбразование, «Тинькофф Путешествия», компания Кавказ.РФ, группа компаний «Слетать.ру», «Союзмультклуб», «Союзмультпарк», семейный парк интерактивного фермерства и ремесел «Городская ферма».

Имена победителей «Лиги Экскурсоводов» определены по итогам кейс-чемпионата, который состоялся в финале. Экспертная комиссия оценивала участников по пяти критериям (компетенциям): коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.

Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года и состояла из трёх этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тысяч юных и взрослых экскурсоводов со всей страны. «Лига Экскурсоводов» призвана помочь опытным и начинающим специалистам по проведению экскурсий повысить уровень компетенций, узнать о новых направлениях для самореализации и присоединиться к отраслевому сообществу профессионалов туриндустрии.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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