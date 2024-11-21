В губернии состоялись областные соревнования по самбо среди юношей и девушек

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В рамках Всероссийского дня самбо в Самарской области состоялись областные соревнования среди юношей и девушек.



Победители и призеры в возрастной группе 14-16 лет:



46 кг

Степан Карпенко, Ставропольский район

Никита Гаврилов, Тольятти

Егор Алимов, Платон Николаев, оба - Самара



49 кг

Глеб Ларичев, Самара

Михаил Тизяков, Тольятти

Иван Ильин, Никита Семочкин, оба - Самара



50 кг

Анастасия Мартьянова, Сызрань

Дарья Межирицкая, Красноярский район, Новосемейкино

Виктория Гаврилова, Зинаида Лоцманова, обе - Самара



53 кг

Кирилл Меркулов, Самара

Илья Жагоров, Самара

Рауф Исмаилов, Тольятти, Никита Стручков, Самара



58 кг

Михаил Тихомиров, Самара

Валерий Намеев, Тольятти

Айрат Фахрутдинов, Тольятти, Михаил Тюршнин, Самара



64 кг

Давид Манукян, Самара

Денис Белов, Самара

Богдан Кочетков, Новосемейкино, Красноярский район, Никита Спиридонов, Самара



71 кг

Иван Рачиба, Самара

Максим Ванеев, Тольятти

Илья Недосейкин, Тольятти, Тимур Решитов, Самара



79 кг

Тимофей Нехорошев, Тольятти

Дмитрий Костькин, Тольятти

Андрей Овсянников, Матвей Горохов, оба - Тольятти



88 кг

Никита Лапшин, Тольятти

Никита Кравченко, Сергиевский район

Арсений Тяжев, Самара, Александр Волков, Сызрань



88+ кг

Саид Оглы, Самара

Арам Казарян, Самара

Захар Мирошников, Самара, Федор Колесниченко, Тольятти

Фото: минспорта СО