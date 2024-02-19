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Первый матч с «Динамо» - «Крылья» сыграли вничью – 1:1
19 февраля 2024
20:15
156
Контрольный матч.
«Крылья Советов» – «Динамо» – 1:1 (1:1)
Голы: Якуба, Чупаев.
Фото: ФК "КС"
Теги:
Крылья Советов
Самара
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