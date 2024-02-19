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Первый матч с «Динамо» - «Крылья» сыграли вничью – 1:1

19 февраля 2024 20:15
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Голы:  Якуба, Чупаев.

Контрольный матч.

«Крылья Советов» – «Динамо» – 1:1 (1:1)

Голы:  Якуба, Чупаев.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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