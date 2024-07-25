Информация для болельщиков о матче "Крылья Советов" – "Ростов"

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Матч с "Ростовом" важен для нашей команды. Болельщиков ждут на стадионе и подготовили для них полезную информацию перед игрой, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому просят их приезжать на стадион заранее.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 17:00.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 15:00 – 20:00.

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. Подробнее здесь.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на сайте клуба или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.

Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 17:00

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- трамваи №25 будут ждать зрителей на конечной остановке "Самара Арена";

- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи №11, №22, №24, №25 поедут от Барбошиной поляны. До этой остановки можно доехать на бесплатном автобусе от "Апельсина" до улицы Ташкентской.

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке "Улица Алма-Атинская";

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке "Улица Дальняя".