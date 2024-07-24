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Начало матча в 19:00.
26 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
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26 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

24 июля 2024 16:11
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Начало матча в 19:00.

В пятницу, 26 июля 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч (второй тур МИР РПЛ сезона 2024/2025) между командами «Крылья Советов» и «Ростов». Начало матча в 19:00.

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, в обоих направлениях) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До улицы Ново-Вокзальной можно добраться на трамваях маршрута № 5.

Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые едут от ТЦ «Апельсин» до улицы Ташкентской, с соблюдением всех остановочных пунктов.

Для удобства болельщиков после матча дополнительно будет подан подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 25. Трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча на остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» сосредоточат дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановке «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Крылья Советов Самара

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