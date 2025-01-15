Открыта продажа билетов на матч «Крыльев Советов» с «Акроном»

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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 20 тура МИР РПЛ против «Акрона». Матч пройдет 9 марта на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 17:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн, на Яндекс Афише и KASSIR.RU, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль». Стоимость билетов – от 300 рублей.

Для посещения матчей МИР РПЛ требуется карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут офлайн приобрести билеты по 100 рублей в сектор D115. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт.

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Подробную информацию можно уточнить по телефонам +7 (846) 269-73-75 и +7 (987) 435-90-68 или e-mail: tickets@pfcks.com.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: freepik.com