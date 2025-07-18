Матч "Крыльев" с "Акроном" рассудит Зияков

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Назначены арбитры на матчи 1 тура Мир РПЛ.

Игру «Акрон» – «Крылья Советов», которая состоится на «Солидарность Самара Арене» в субботу, 19 июля, в 16:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); помощники судьи – Денис Петров (Астрахань), Хамид Талаев (Грозный); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); ВАР – Владимир Москалёв (Воронеж); АВАР – Артём Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Баскаков (Клин); делегат – Алексей Поляков (Люберцы).

Статистику судейства Зияковым матчей с участием «Крыльев Советов» смотрите здесь.

Фото: сайт ФК