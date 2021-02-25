«Крылья Советов» собрались обратно в Премьер-лигу

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Стали известны планы руководства футбольного клуба «Крылья Советов» на вторую половину сезона. Их сообщил генеральный директор коллектива Евгений Калакуцкий.

— Основная задача — вернуться в Премьер-лигу. Сейчас мы занимаем 2-е место в турнирной таблице. Но впереди еще 16 матчей, это 48 очков на кону. Вы посмотрите, какие команды еще занимают высокие позиции. Игра в сезоне — это один из критериев, которые могут позволить нам выполнить эту задачу. Есть еще и другие факторы: соответствие стадиона требованиям лиги, болельщики, бюджет... Это документ на 500 страниц! — рассказал Евгений Калакуцкий.

После 26 матчей «Крылья Советов» имеют в своем активе 17 побед и 55 очков. Их опережает только «Нижний Новгород» с 58 очками. 3-е место в турнирной таблице занимает «Оренбург», а 4-е — «Торпедо». Команды заработали 54 и 53 очка соответственно.

По словам гендиректора «Крыльев», команда готовится подать заявку и получить лицензию в РФПЛ. Но с этим связаны определенные риски. Дело в том, что руководство лиги начинает прием документов в марте 2021 года, а игровой сезон ФНЛ заканчивается только в мае. Таким образом, команды могут не пройти отбор по итогам матчей.

Также Евгений Калакуцкий рассказал, что сейчас представители клуба работают над новым бюджетом команды. В финансовом документе необходимо учесть статьи расходов, а также потенциальные доходы от попадания коллектива в Премьер-лигу. Если «Крылья Советов» будут играть в РФПЛ, то они смогут зарабатывать, например, продавая трансляции, пишет 63.ру.

— Есть вопросы, в которых мы можем ужаться и сэкономить. Но есть обязательные расходы, например, контракты футболистов, — добавил гендиректор «Крыльев».

Следующий матч самарские спортсмены проведут в субботу, 27 февраля. На выезде они встретятся с «Нижним Новгородом».

Также футбольный клуб продолжает борьбу за Кубок России. В понедельник, 22 февраля, «Крылья Советов» разгромили подмосковные «Химки» со счетом 4:0.