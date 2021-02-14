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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм

14 февраля 2021 11:37
158
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм

Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту.

– Игорь Витальевич, стартовал заключительный этап подготовки перед официальными матчами. Как будет работать команда на этом тренировочном отрезке?

– В футболе это называется предсоревновательный период. Тем более, что сбор у нас усеченный из-за Кубка России. Он по срокам короче, чем два предыдущих. Ну и здесь нам надо уже окончательно определиться с основным составом и наиграть какие-то связи, которые, в первую очередь, мы хотим видеть в ближайших матчах. И очень важно, чтобы мы сейчас в хорошем настроении и без травм начали сезон.

– В настоящий момент с командой тренируются два потенциальных новичка – Прищепа и Хлусов. Охарактеризуйте их.

– Да, Никита Хлусов и Дмитрий Прищепа – это два молодых футболиста 2000-го и 2001-го года рождения. Они интересные и перспективные ребята. Прищепа провел с нами два сбора, Хлусов – один. И тренерский штаб, и спортивный директор ими довольны — мы видим, что у них есть перспектива, а это самое главное.

– Будут ли на этом сборе новички?

– Да, мы ожидаем еще 2-3 новичков. Они должны появиться у нас. Сейчас вопрос с ними решается на юридическом уровне. Могу сказать, что вся информация будет на официальном сайте, когда будет подготовлена конкретика.

– На втором сборе в общей группе работали Денис Якуба и Владислав Сарвели. Какова ситуация с их здоровьем?

– Да, у нас много пропустили эти игроки, плюс еще Кабутов перед перерывом сломался. Но сейчас Якуба практически полноценно начал тренироваться, играть, но пока не полные матчи. По Сарвели есть еще какие-то беспокойства, но мы уже дали ему игровое время и в товарищеском матче, в том числе с "Будучностью". Дима Кабутов тоже совсем близко к составу, вряд ли в ближайшей игре он появится. Но через три дня – 15 февраля, в тех спаррингах мы уже попробуем его в деле.

– В заключительных матчах будете экспериментировать с составом или наигрывать ко второй части сезона?

– В силу разных причин на первый матч будут еще эксперименты. Но, скорее всего, уже в следующем матче нам надо выставить более оптимальный состав. Но, знаете, такой сложный сезон, так много игр, такая большая в силу разных причин ротация, что я бы даже хотел убрать слово "основной состав". У нас есть команда. У нас так много людей сыграло по 70-80% игрового времени. Нельзя вот так только 11 человек назвать игроками стартового состава.

Отметим, что "Крылья" начали третий сбор с победы над "Борацом" - 1:0 (0:0).

Фото: Сайт ФК

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