Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди пострадавших двое детей.
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
11 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +26°
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Результат Софьи – 73,85 м!
Тольяттинка Софья Палкина взяла золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике
ХК ЦСК ВВС сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.
ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею

10 августа 2025 19:15
135
ХК ЦСК ВВС сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.

Сегодня в самарском Дворце спорта завершился предсезонный турнир команд Всероссийской хоккейной лиги на Кубок Губернатора Самарской области.

Обладателем кубка стал ХК ЦСК ВВС, который сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.

В церемонии закрытия участвовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он вручил кубок победителям и наградил лучших игроков турнира. 

«Благодаря поддержке Губернатора Вячеслава Федорищева хоккей в нашем регионе активно развивается. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы все больше юных жителей региона вовлекались в занятия хоккеем - как на профессиональном, так и на любительском уровне. Первый в своей истории Кубок Губернатора Самарской области стал настоящим праздником спорта. Спасибо игрокам, болельщикам и организаторам соревнований! Ждем всех гостей турнира снова на самарской  земле!» - сказал Дмитрий Яковлев.

 

Фото:  ХК ЦСК ВВС

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди пострадавших двое детей.
10 августа 2025, 21:36
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
Среди пострадавших двое детей. Происшествия
13
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
10 августа 2025, 21:08
11 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +26°
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С. Экология
93
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
10 августа 2025, 20:55
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы. Происшествия
124
В центре внимания
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
271
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
236
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
853
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
549
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
903
Весь список