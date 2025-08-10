ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею

135

Сегодня в самарском Дворце спорта завершился предсезонный турнир команд Всероссийской хоккейной лиги на Кубок Губернатора Самарской области.

Обладателем кубка стал ХК ЦСК ВВС, который сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.

В церемонии закрытия участвовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он вручил кубок победителям и наградил лучших игроков турнира.

«Благодаря поддержке Губернатора Вячеслава Федорищева хоккей в нашем регионе активно развивается. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы все больше юных жителей региона вовлекались в занятия хоккеем - как на профессиональном, так и на любительском уровне. Первый в своей истории Кубок Губернатора Самарской области стал настоящим праздником спорта. Спасибо игрокам, болельщикам и организаторам соревнований! Ждем всех гостей турнира снова на самарской земле!» - сказал Дмитрий Яковлев.

Фото: ХК ЦСК ВВС