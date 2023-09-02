Губернатор Дмитрий Азаров: «Легендарная «Лада» вернулась в КХЛ»

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В субботу, 2 сентября, хоккейный клуб «Лада» стартовал в новом сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги. На своей домашней площадке тольяттинцы принимали челябинский «Трактор». Первый матч вызвал ажиотаж среди поклонников хоккея – еще в начале недели все билеты были проданы. Игроков и болельщиков поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Легендарная команда «Лада» вернулась в КХЛ. Мы с вами вместе этого хотели и ждали. Я обещал вам, что мы этого добьемся, и мы это сделали», – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к игрокам и болельщикам «Лады».

Напомним, в начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению «Лады» в КХЛ. Это то, о чем просили руководителя области жители Тольятти. Глава региона лично обсуждал ключевые вопросы с руководством КХЛ, титульным спонсором команды АВТОВАЗом, Министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК «Лада» Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой Президента России Владимира Путина. В конечном счете Совет директоров КХЛ одобрил заявку «Лады» о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024.

«Я хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение и это стало возможно. Давайте в этот день пожелаем нашей хоккейной дружине успехов. Пусть им везет и сопутствует удача, которая нужна в спорте. А остального они добьются своим мужеством и самоотверженностью, своей самоотдачей и желанием соответствовать званию легендарного российского клуба», – заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ровно 47 лет назад в Тольятти был основан профессиональный хоккейный клуб «Торпедо», позднее переименованный в «Ладу». Именно тогда родилась команда, ставшая позднее первым немосковским чемпионом страны. Затем в клубной истории были победы в Кубке Европы, Континентальном кубке и многие другие достижения, которыми гордится команда и преданные болельщики.

«Я очень люблю хоккей и очень здорово, что в нашем городе возобновились чемпионаты. И большое спасибо нашему Губернатору, который приложил все усилия для того, чтобы эти события состоялись. Мы болеем за своих и ждем побед «Лады», – отметила жительница Тольятти Елена Вулгасова.

«Уверены, что команда уже сыгралась. Мы очень долго ждали возвращения «Лады» в КХЛ и надеемся, что тольяттинцы покажут лучший результата», – отметил болельщик Александр Козлюков.

Генеральный директор клуба Александр Чеботарев отметил, что предсезонная подготовка прошла хорошо, команда – функциональна. «Ребята с хорошим настроем входят в новый сезон. «Лада» вернулась в КХЛ всерьез и надолго, чтобы восстановить традиции и попасть в плей-офф. Мы не новички, мы заняли свое место, которое принадлежит нам по праву и за которое бились наши воспитанники, – подчеркнул он. – Главная победа на сегодняшний день нами уже одержана: благодаря усилиям руководителя региона мы в КХЛ. Как мы видим, слово сдержано. А дальше мы будем играть, стараться, радовать болельщиков. Шайба на нашей стороне. У нас, быть может, название женское, а вот характер – мужской».

В Тольятти вернулась хоккейная атмосфера. Возвращение «Лады» в КХЛ будет способствовать развитию детского, юношеского хоккея не только в Автограде, но и во всей Самарской области. «Уверен, что это даст мощный толчок для привлечения лучших ребят с высокими амбициями – не только тольяттинских спортсменов, но и из других регионов страны», – добавил Александр Чеботарев.

Следующие домашние матчи «Лады» пройдут 4, 6 и 9 сентября. Тольяттинцы сыграют с командами «СКА», «Салават Юлаев» и «Амур», соответственно.

Фото — Светлана Осьмачкина