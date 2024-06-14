Я нашел ошибку
Главные новости:
Неправильное лечение ожогов может усугубить воспалительный процесс.
Врач дерматолог рассказала об ошибках лечения солнечных ожогов
За превышение должностных полномочий.
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
Обошлось без пострадавших.
В Самаре на проспекте Кирова на ходу загорелся пассажирский автобус
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.
Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части.
В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами
Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь.
Вопросы развития Тольятти Вячеслав Федорищев обсудил с сотрудниками АВТОВАЗа
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами

14 июня 2024 21:15
145
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части.

В ходе рабочей поездки в Тольятти врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев также осмотрел войсковую часть, расположенную на ул. Ворошилова, 2а, где пообщался с бойцами и врио командира Андреем Новиком.

Часть является элитным подразделением ВС РФ, с февраля 2022 года личный состав принимает участие в спецоперации. За успешное выполнение задач в зоне проведения СВО бригада награждена орденом Кутузова, 8 военнослужащим присвоено звание Героя России.

Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части. Высокое звание им было присвоено Указом Президента Владимира Путина - посмертно.

Сергей Гринин погиб в ходе выполнения боевой задачи. Ценой собственной жизни он отразил контратаку противника. У Сергея остались жена Любовь и двое детей - дочери Ксения и Дарина.

Евгений Карпенко за боевые заслуги в июле прошлого года удостоен медали "За отвагу". Погиб под шквальным огнём противника. До последнего момента он продолжал удерживать позиции, обеспечивая безопасный отход группы.

- У нас сегодня особенный день, сегодня мы чтим память наших героев, каждый день думая о том, что сделать ещё для того, чтобы наша общая Победа была ближе. Думаем о наших парнях, об их семьях, чтим память тех, кто отдал жизнь за свою страну. Они - настоящие герои. Мы будем помнить каждого. Мы будем поддерживать, оберегать, защищать и быть рядом с семьями, с детьми. Это наша общая ответственность всей нашей страны, Самарской области. Каждого на своем месте, на своем посту, в своей семье - все для Победы. Народ и армия едины. И каждый из нас отдаст все, что у него есть, для того чтобы Победу приблизить, - сказал Вячеслав Федорищев, открывая памятную церемонию.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Акценты Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
06 июня 2024, 16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura. Экономика
734
В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
24 мая 2024, 14:57
В Самарской области Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли     
В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Общество
4631
Готовность трассы Обход Тольятти и моста через Волгу составляет около 98%.
21 мая 2024, 16:10
Движение по новому мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы
Готовность трассы Обход Тольятти и моста через Волгу составляет около 98%. Строительство
1596
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
364
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
668
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
416
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
589
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1069
Весь список