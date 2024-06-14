В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами

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В ходе рабочей поездки в Тольятти врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев также осмотрел войсковую часть, расположенную на ул. Ворошилова, 2а, где пообщался с бойцами и врио командира Андреем Новиком.



Часть является элитным подразделением ВС РФ, с февраля 2022 года личный состав принимает участие в спецоперации. За успешное выполнение задач в зоне проведения СВО бригада награждена орденом Кутузова, 8 военнослужащим присвоено звание Героя России.



Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части. Высокое звание им было присвоено Указом Президента Владимира Путина - посмертно.



Сергей Гринин погиб в ходе выполнения боевой задачи. Ценой собственной жизни он отразил контратаку противника. У Сергея остались жена Любовь и двое детей - дочери Ксения и Дарина.



Евгений Карпенко за боевые заслуги в июле прошлого года удостоен медали "За отвагу". Погиб под шквальным огнём противника. До последнего момента он продолжал удерживать позиции, обеспечивая безопасный отход группы.



- У нас сегодня особенный день, сегодня мы чтим память наших героев, каждый день думая о том, что сделать ещё для того, чтобы наша общая Победа была ближе. Думаем о наших парнях, об их семьях, чтим память тех, кто отдал жизнь за свою страну. Они - настоящие герои. Мы будем помнить каждого. Мы будем поддерживать, оберегать, защищать и быть рядом с семьями, с детьми. Это наша общая ответственность всей нашей страны, Самарской области. Каждого на своем месте, на своем посту, в своей семье - все для Победы. Народ и армия едины. И каждый из нас отдаст все, что у него есть, для того чтобы Победу приблизить, - сказал Вячеслав Федорищев, открывая памятную церемонию.

Фото: скриншот видео СОВА