Дмитрий Яковлев: «Мы пришли в точку «ноль»

Ноябрьский форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре в формате международного мероприятия с участием десятков иностранных делегаций.

Об связанных с этим вопросах и многом другом в интервью «Самарскому обозрению» рассказал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

— До проведения форума «Россия — спортивная держава» в Самаре осталось меньше двух месяцев. Довольны ли вы темпом подготовки к нему? Все построим, что хотели, подготовимся и проведем на должном уровне? Насколько усложнится процесс благодаря ожидаемому визиту иностранных делегаций — это стало сюрпризом?

— Мы все успеваем. Все построим, все доделаем, все сделаем. То, что форум будет носить международный статус — это, в общем-то, прогнозировалось. Сейчас мы ждем делегации из многих стран, в том числе из Африки, Европы, с Дальнего Востока. Никакого форс-мажора не будет, все пройдет в спокойном рабочем режиме. Появятся новые данные о гостях форума за неделю — значит, все отработаем за неделю.

— Подготовка к этому форуму высвечивает дополнительные инфраструктурные задачи? Вы не столкнулись с нехваткой номерного фонда современных отелей, конгрессно-выставочного центра? Что-то в этом плане должно меняться?

— Всегда чего-то не хватает и всегда хочется большего. Конечно, хочется больше отелей — пяти-, четырех-, трехзвездочных. Спортивной, конгрессной инфраструктуры. Понятно, что за оставшееся до форума время никаких конгрессно-выставочных центров и точек размещения мы не построим, но на перспективу их развивать надо. Сейчас мы сосредоточились на инфраструктуре спортивной. А в дальнейшем предполагаем, что будет строиться и конгресс-центр, но не на бюджетные деньги.

— В районе «Самара Арены»?

— У «Самара Арены», судя по тем задачам, которые у нас есть сейчас, просто не хватит места на конгресс-центр. Площадку еще предстоит найти. Я сторонник того, чтобы найти ее где-нибудь поближе к центру города. Например, вдоль Московского шоссе.

— Около Lotte планировалось «посадить» Конгресс-холл в свое время, но эта тема так и повисла…

— В какой-то момент действительно предполагалось «посадить» такой объект именно там, но это все-таки центр города, и там есть нюансы по возможной этажности. И не только по ней.

— Сколько уже потратили в 2025 году в регионе на благоустройство территорий, в том числе в Тольятти и в Самаре, в рамках подготовки к форуму? Сколько успеют потратить еще, и успеют ли коммунальщики, раскопавшие сейчас практически всю Самару, закопать свои «раскопки» до ноября?

— Если говорить о коммунальщиках и их «раскопках» — наверное, жители города замечают, что закапывают сейчас больше, чем раскапывают. В какой-то момент было больше тысячи раскопок, а дальше их число стало снижаться. Только за последние пару месяцев почти 600 «раскопок» закопали. Масштабы работ в городе — это не чья-то прихоть, а следствие реализации колоссальной программы по замене коммуникаций и дорожного покрытия. Что касается цифр, то они уже исчисляются миллиардами.

Это та работа, которая должна проводиться каждый год и будет выполняться дальше. Насколько я понимаю, последний раз дорожное полотно на Московском шоссе меняли к чемпионату мира. Сейчас опять праздник спорта стал катализатором для того, чтобы обновить магистраль.

— Если праздники спорта являются такими катализаторами, обсуждается ли вопрос дополнительных праздников на перспективу? Или об этом можно будет говорить только после форума?

— Давайте сперва форум проведем, а дальше посмотрим. Все-таки это недешевое удовольствие и для государства, и для привлеченных спонсоров. Это первое. Второе: у нас стоит задача забрать как можно больше международных, всероссийских турниров.

Думаю, она вполне решаема, мы общаемся по этому поводу с Министерством спорта Российской Федерации, с федерациями, не только региональными, но и всероссийскими. Есть возможности проводить этапы Кубков, чемпионатов России, первенств России, к этому и будем стремиться.

На нашем форуме будет немало мероприятий, которые привлекут дополнительный интерес не только жителей Самарской области. Соседи приедут, все посмотрят. Есть что посмотреть, есть что показать.

— Как удается добиваться спортивного результата в клубе «Крылья Советов», сопоставимого с прошлогодними показателями, но при этом с гораздо меньшими финансовыми затратами?

— Футбол — это тема, которую понять непросто. Можно тратить на него огромные денежные средства — как это, к примеру, делает сейчас «Сочи». Судя по тем игрокам, что они собрали, и информации о зарплатах, у них бюджет под 4 миллиарда. Сейчас они хорошо потратились, зимой, думаю, потратят еще. Но прямой зависимости результата от размера трат мы не наблюдаем. Да, конечно, можно потратить совсем много и купить самых дорогих игроков (как это делают «Краснодар», «Зенит», «Спартак» или «Динамо») — тогда ты будешь смотреться на порядок выше всех остальных.

Но если тратить в диапазоне от 2 до 4 млрд рублей — на выходе получится плюс-минус одно и то же. Поэтому зачем тратить вдвое больше, если можно получать нужный эффект за вдвое меньшие вложения?

Сейчас у «Крыльев» бюджет будет где-то 2-2,2 млрд, и, видимо, мы в эти рамки уложимся. Да, мы сделали «минус» 800 млн рублей от прошлого года, и пока результат нас устраивает. Но, опять же, звездных игроков мы не набирали, зарплаты сократили, все, что можно, «срезали». Предстоит найти «золотую середину» — баланс между минимальными зарплатами и максимальной отдачей. Она не всегда может найтись, кстати, это большой риск.

— Насколько близки вы к «золотой середине» сейчас?

— Ищем ее, смотрим варианты. Ни для кого не секрет, что с некоторыми игроками мы расстались в последние дни трансферного окна, никого не купили, взяли новых только в аренду. Что дальше? Увидим. Но, опять же, отдел селекции не останавливается, работает, готовит заделы на следующее окно. Зимой последует усиление команды, если мы, конечно, найдем кого-то в тех денежных рамках, которыми себя ограничили.

— Какова судьба почти уже легендарного уголовного дела «Крыльев Советов», которое было возбуждено в конце прошлого года? Там ведь у полиции истекли сроки, в течение которых нужно было завершить предварительное расследование и либо дать делу ход, либо выдать «отказное». Или нет?

— Вопрос не совсем по адресу. Меня регулярно спрашивают, даже в Москве, какова судьба этого уголовного дела. Понятия не имею, какова его судьба. Я знаю, что сам ходил к правоохранителям, мне задавали вопросы, я в рамках этого дела что-то им пояснял…

— Совсем недавно в Сети пошла новая волна сообщений, что будут опрашивать большое число бывших и действующих игроков «Крыльев» в связи с заявлением, поступившим к правоохранителям от руководства клуба…

— Волна сообщений была, она связана с тем, что мы тут без дела не сидим. Прошли определенные проверки в «Крыльях», мы посмотрели результаты аудита от Счетной палаты — увидели ряд моментов и по этому поводу обратились в правоохранительные органы.

— Кто конкретно обратился? Директор клуба Тархан Джабраилов? Или вы, как председатель совета директоров? И давно ли это произошло?

— Обращение подписал председатель совета директоров, то есть лично я, где-то пару недель назад. Что будет дальше — не мои вопросы. Мы попросили правоохранительные органы дать оценку тому, как с их точки зрения выглядит ряд вскрывшихся моментов, вызвавших у нас, так скажем, отрицательные эмоции. Либо это так и останется эмоциями, либо получит какую-то оценку с правовой точки зрения.

— При этом в блогосфере активно обсуждаются якобы поступившие силовикам рекомендации «пока не трогать» тех игроков, которые остались в «Крыльях», чтобы не мешать их игровому процессу, а вот тех, кто ушел, — «трогать». Такое вообще возможно, или это бред?

— Я иногда читаю этих блогеров и не могу понять, кто им так в голову, извините, гадит? Как можно кому-то подобное порекомендовать? У правоохранительных органов есть четкий регламент работы, правила, по которым они живут. Кто в состоянии их побудить отклониться от этих правил? Если к человеку есть вопросы, его опросят, если нарушил законодательство — еще и привлекут к ответственности. Это долгий процесс, мы к нему никакого отношения не имеем вообще.

— Вам удалось привлечь в качестве стратегического спонсора самарского хоккея группу «Полипласт», и, насколько я понимаю, данное направление с финансовой точки зрения можно считать обеспеченным. Такие же договоренности с «Россетями» о финансировании БК «Самара» в размере 150 млн рублей на сезон решают все проблемы баскетбола, или ему нужны дополнительные партнеры?

— Благодаря большому вниманию нашего губернатора Вячеслава Федорищева к спорту мы действительно перезагрузили весь хоккей Самарской области. Начиная от детско-юношеской спортивной школы «Лады», в которую вложим сейчас в 2,5 раза больше денег, чем раньше, и заканчивая командой, играющей в КХЛ — в высшей точке «пирамиды». Все совсем по-другому и в ХК «ЦСК ВВС» тоже. Кроме того, у нас появилась еще одна молодежная команда — ХК «Самара», функционирующая параллельно системе, поддерживаемой «Полипластом», и развивающаяся независимо от нее.

Что касается истории с баскетболом, то она очень интересная. Если бы мне кто-то сказал в октябре 2024 года, что все получится именно так, как вышло в итоге, — я бы ему не поверил. Но мы пошли и прошли по очень сложному пути. И его практически завершили, сохранив все команды, являвшиеся частью системы БК «Самара». Несмотря на то, что нам очень сильно помогали их не сохранить. Мы их сохранили. Что касается партнера, то в этом качестве появились «Россети Волга», и их поддержки, по идее, должно быть достаточно.

— 150 млн достаточно для АНО «БК «Самара»?

— Да, с учетом того, что на баскетбол заложены и бюджетные денежные средства в размере 320 млн рублей.

— Вы упомянули, что были какие-то лица или люди, которые очень старались сделать так, чтобы не все команды сохранились в новой структуре. О ком конкретно идет речь?

— Не вижу смысла обсуждать конкретных людей, которые все это делали. Могу сказать лишь, что нам удалось решить в итоге все проблемы. Которые пришли к нам не только из 2024 года, но и из 2023-го. Даже по 2022 году оставались люди, недополучившие зарплату. Сейчас клуб очищен, у него большой путь, который выбран нами. Да, это был рискованный путь, но риск — дело добровольное. Очень помогли нам в решении всех проблем и федерация, и Единая лига ВТБ. В итоге мы приняли на себя почти все обязательства, которые были у предыдущего руководства БК «Самара» (речь идет о предыдущей версии клуба — СБСК «Самара», проходящей сейчас процедуру банкротства. — Прим. ред.) перед игроками и не только, но игра стоила свеч. Главная задача была — сохранить команды, и мы это сделали.

— Как вам удалось договориться с «Россетями»? До сих пор они не были замечены в финансовой поддержке регионального профессионального спорта.

— Свои секреты мы раскрывать не будем. Тем более что договаривался с компанией не я, а Вячеслав Андреевич (Федорищев — губернатор Самарской области. — Прим. ред.). Это его личная заслуга.

В целом у нас идет параллельно очень много переговорных процессов. Если получается обсудить с инвесторами возможность дополнительных инвестиций в спорт, мы всегда ею пользуемся. У нас сейчас, в принципе, почти все направления закрыты — только должны еще с «Новой» решить в ближайшее время все вопросы по спонсорству и дальнейшей поддержке нашей команды.

— Какие именно вопросы нужно решить с «Новой»?

— «НОВАТЭК» спонсировал клуб на протяжении трех лет, но сейчас контракт с ними заканчивается, обсуждаем возможность заключения нового, на более привлекательных условиях. И этого должно в принципе хватить команде, чтобы оставаться в первой десятке.

— Так или иначе, но, видимо, в конце 2025-го — начале 2026 года завершится тяжба с компанией «РТ-Капитал» по поводу долга «Крыльев Советов» в размере 923 млн рублей. Если клуб проиграет и во второй инстанции — ему грозит банкротство, или область подставит ему плечо?

— У нас уже есть программа, дорожная карта с механизмами погашения задолженности перед «РТ-Капиталом». Но чтобы ее реализовать, нужно судебное решение, оно обязательно к исполнению. И при его исполнении не будет никаких домыслов или нюансов.

— Требуемые для расчетов средства есть в бюджете?

— Это не бюджетные денежные средства, их подобным образом тратить нельзя. Средства внебюджетные, и мы знаем, где их взять в 2025-м — начале 2026 года.

— Я правильно понимаю, что, как только заканчивается этот судебный процесс, решится и вопрос по спонсорам «Крыльев Советов»?

— Думаю, в следующем году у нас со спонсорством по всем командам станет намного проще. Потому что, когда приходит, к примеру, спонсор и видит в том же баскетболе 250 млн рублей долгов, он начинает внимательно смотреть систему, структуру, направления расходов и спрашивает: «А зачем вам наши деньги? Вы же их опять неэффективно потратите!»

Всегда нужно прийти в точку «ноль» и начать оттуда все сначала. Вот мы потихоньку пришли именно в эту точку, и за ее пределами пока остается последний спортивный клуб — это «Крылья Советов». Наша задача — избавить его от всех долгов и привести, соответственно, в точку «ноль».

— В материалах, которые представлял губернатор Президенту РФ во время его последнего визита в Самару, фигурировал в том числе и новый спортивный кластер «Крыльев Советов» в районе стадиона «Самара Арена». Означает ли это, что именно туда переместится база «Крыльев»? Сколько будет стоить ее создание, когда она появится?

— Вы знаете, что у нас губернатор очень открытый. И он действительно после доклада президенту выложил в открытую сеть то, что именно докладывалось. Речь шла не только о создании новой базы «Крыльев», но и о начале выполнения многолетних обещаний перед четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым (имеется в виду создание в Тольятти гимнастического «Немов-центра». — Прим. ред.), да и не только их.

— Разве эти обещания давали именно вы?

— Не мы, но если руководство Самарской области что-то обещало — мы, как люди государевы, должны исполнять все, и неважно, кто конкретно и когда эти обещания давал. Равно как и «Крылья Советов» не при нас свои долги формировали, но именно нам предстоит их отдавать.

Ну и, конечно, момент, который все очень ждут, — это появление полноценной академии «Крыльев». Не базы — база там появится сама. Есть прекрасный пример «Краснодара».

Да, его теория работает немного не до конца. Он не стал чемпионом России исключительно со своими воспитанниками. Но то, что его воспитанники играют, наверное, практически в каждой команде премьер-лиги, да и в заграничных серьезных клубах, — большая заслуга академии «Краснодара». Наша задача — создать что-то подобное. Чтобы появилась полноценная академия, где занимались бы футболисты 12 возрастов, от самых юных.

И самое классное — это то, что она идеально «монтируется» с инфраструктурой вокруг «Самара Арены». Два футбольных поля там уже есть, они используются. Крытый футбольный манеж открыли в конце 2024 года. Мы еще планируем разместить в той же локации пятидесятиметровый бассейн.

Мы нашли место, оптимальное для размещения академии «Крыльев», — дислокацию площадки в 9,5 га земли, и там реально поместить все, что нужно.

Сколько она будет стоить, я скажу только после окончательных подсчетов. Как она будет строиться? Конечно, с привлечением инвесторов. Что мы взамен будем отдавать инвесторам? Станем с ними договариваться.

Вообще, весь тот район — порядка 100 га — будет развиваться, у него огромный потенциал. Там появится не только база «Крыльев», но и кампус. Там же разместим жилье, современный отель, есть план продлить туда трамвайную линию.

— В случае реализации идеи «Крылья» переместятся в район «Самара Арены» со своей нынешней базы на улице Шушенской?

— Да. А что сделать с Шушенской, мы решим потом.

— То есть пока нет окончательного понимания, что там будет происходить после релокации «Крыльев»?

— Я знаю, что есть очень много инвесторов, готовых осваивать район улицы Шушенской. Кто будет его застраивать — тот и вложит свои ресурсы в новую базу, в новую академию.

— Это и будет механизм финансирования нового спортивного объекта?

— Отчасти, но экономика не бьется до конца, рыночной стоимости площадки на Шушенской недостаточно, чтобы покрыть затраты на создание спортивного кластера «Крыльев» у «Самара Арены».

— Сколько именно не хватает по предварительным оценкам? Стоимость площадки на Шушенской, в случае передачи ее под застройку, покроет 20% затрат? 30%?

— Создание подобного объекта потребует инвестиций в размере порядка 5-5,5 млрд рублей, примерно половину из них должна дать нам Шушенская.

— Когда наконец блок креативной индустрии перезапустит исторический центр в Самаре в целом не как отдельные разрозненные точки, а системно и комплексно, чтобы там пришли инвесторы, чтобы началось какое-то освоение, снос гнилушек и оптимизация всех процессов?

— У нас наконец-то появился градостроительный совет, он заработал. Мы переформатировали всю градостроительную политику и сейчас занимаемся тем, что отдаем долги прошлому времени. В 2021, 2022 и 2023 годах заключались договоры комплексного развития территорий в Самаре. И вот буквально три недели назад первые три проекта КРТ, в ходе реализации которых будет построено 340 тысяч кв. м, вышли из градсовета. Сейчас они пошли на процесс получения решения строительства. С 2021 года никак не могли этот процесс запустить. Есть еще 4 КРТ уже заключенных, к ним добавятся порядка 21 КРТ, которые позволят обеспечить дальнейшее развитие нашего города.

Процесс начался, я думаю, что в дальнейшем мы доберемся и до центра города, хотя там есть особые ограничения, в первую очередь по высотности застройки. Не всем они нравятся. Ведь что означают такие лимиты для строителей? Что экономика проекта сильно ограничена, а квадратный метр за баснословные деньги не продашь. Его никто не купит в сегодняшних реалиях, да его и за себестоимость не приобретут. Люди сейчас не очень активно приобретают недвижимость в принципе, все продажи упали.

Желающие строиться в центре есть, но строиться за определенные деньги и не потратить больше определенных лимитов, чтобы экономика проектов «билась». Очень много у нас и желающих поговорить о том, что нам надо сохранить это здание, потому что оно такое особенное, уникальное, с эксклюзивными наличниками. Было у нас несколько встреч с градозащитниками, и пока наши позиции совпадают далеко не во всем. Точечно же мы отдельные объекты обновляем.

— Точки приложения сил заметны. Но максимальный эффект же дает не точечное обновление, а массовое — улицами и кварталами…

— Я понимаю, что, конечно, когда ты сверху смотришь на кварталы в центре города — видишь ужас дикий вокруг: полуразрушенные покосившиеся старые дома, «удобства» во дворах и явную антисанитарию. Но и запускать там реновацию нелегко, даже в частично отселенных кварталах. Где-то осталось проживать 15%, где-то 20%.

Нужно еще расселением их заниматься, это тоже деньги, это тоже суды, потому что жители этих районов почему-то уверены, что живут в золотых хоромах, которые стоят огромных денег. Ну и стоит помнить про еще один момент. Мы сейчас идем по очень длинному и тяжелому пути. Людям может казаться, что мы ничего не делаем, а между тем идет очень много работы. Финала пути пока не заметно, но мы к нему неуклонно движемся.

Вот периодически звучат мнения, что на протяжении двадцати лет, дескать, старый центр Самары не обновляется, надо что-то делать. Слушайте, мы ведь совсем недавно взялись за все процессы и за полгода успели разобраться с несколькими «кээртэшками» и продолжаем это делать. Мы забрали определенные полномочия с местного уровня, начали решать многолетние проблемы с переводами земли. Муниципалитеты не занимались этой темой годами. Почему? Потому что им, во-первых, некогда, а во-вторых, у них никогда нет денег.

По центру — да, хочется, чтобы он развивался, но волшебной палочки ни у кого нет, не придет инвестор, если у него не бьется экономика, он не станет ничего делать в «минус». Он не дурак, он же для того и девелопер, что должен хотя бы что-то зарабатывать.

— А «минус» у него потому, что ему нужно провести отселение, обеспечить коммуникации…

— Да, еще в дополнение к этому рядом с потенциальной стройкой стоит ОКН, с которым девелопер просто не знает, что делать. А его нужно восстанавливать в историческом виде. В итоге максимум, что мы разрешим — построить что-то на второй линии. Далее открываем действующую нормативную базу, где прописано, что в центре города могут строиться здания ограниченной высоты. Причем есть случаи, когда рядом уже давно стоит 25-этажка, а мы не можем дать разрешение на строительство дома повышенной этажности в той же локации. И не пойдем на это.

— У этой проблемы есть решение? Каково оно?

— Нужно смотреть вместе с инвестором возможности строительства до 12 этажей, забирать и комплексно осваивать при этом весь квартал.

— Давно простаивает локация так называемых «Пяти кварталов», частично отселенных — почему там до сих пор нет никакого движения?

— Инвесторы пока не готовы там работать. У нас очень много территорий, не обеспеченных должным образом социальной инфраструктурой. К примеру, согласно нормативам, в «5 кварталах» должно появиться две школы. Кто их будет строить? Инвестор не хочет, он говорит: это ваша обязанность, государственная. У региона пока денег на эти объекты нет, необходимо достраивать школы там, где сейчас дети аж в две смены учатся, и решение этой проблематики в приоритете.

— Что-то изменилось в судьбе Дома промышленности? Его все еще выставляют на торги как залоговый объект по долгам «Крыльев Советов» перед «РТ-Капиталом», или все-таки сняли с них и нашли ему новое применение?

— Дом промышленности будет в ближайшее время продан, а вырученные деньги — использованы для погашения задолженности перед «РТ-Капиталом».

— Он будет реализован с торгов, проводившихся несколько раз приставами и заканчивавшихся до сих пор ничем?

— Нет, там будет другая процедура, запускаемая в ближайшее время, ориентировочно в конце сентября — начале октября. Надеемся все-таки продать его за 319 млн рублей и соответственно уменьшить размер задолженности «Крыльев». Эти деньги очень нужны, потому что отдать долг «Ростеху» из бюджета невозможно – значит, будут реализовываться подобные механизмы.

— Чем закончилась история с выходом инспекции стройнадзора на площадку планетария? Много ли было выдано предписаний подрядчику, они выполнены? Когда завершится перепроектирование?

— Новый проект сделан, там ведутся бетонные работы. Надеюсь, примерно через месяц мы и здесь наконец выйдем с отметки «минус 4,5 метра» к нулевой.

— Новые сроки сдачи объекта, обозначенные на ограждении площадки, реальные? Не последует ли очередной «сдвиг вправо», ведь изначально предполагалось, что стройка завершится до конца 2024 года…

— Какие там сроки обозначены?

— Ноябрь 2026-го.

— Думаю, там скорее всего произойдет смещение чуть вправо. После перепроектирования стоимость объекта оценивается в полтора миллиарда, он заметно подорожал. Но все документы прошли экспертизу, работы активно ведутся, все стало делаться согласно проекту, пошла и приемка работ. Сейчас стоит задача, чтобы подрядчик до сезона дождей вывел стройку из «нуля». Он это и делает, тем более что мы внимательно следим за процессом, регулярно появляемся на площадке и гоняем строителей чуть ли не палками.

— То есть сейчас к подрядчику глобальных вопросов нет?

— Вопросы есть всегда, на любой стройке, но они решаются. По большинству тем — наверное, на 99% — все необходимые решения найдены. Там же главной проблематикой была начинка, то есть используемое оборудование. По первоначальному проекту предполагалось задействовать оборудование, поставляемое из ныне недружественных стран, что по очевидным причинам стало невозможным. Переключились на китайских контрагентов — и дело пошло.

Впрочем, собственно начинка на стройку никак не влияет. Документально строить можно, и мы этот процесс форсируем. В принципе есть огромный массив проделываемой работы, которую никто не видит — она для внешнего мира не очень заметна, оставаясь при этом колоссальной. Потому что практически все проекты бюджетных строек «сырые», какие-то непонятные. Есть история двух решений по школам. Я их просто не дал разыграть с конкурса. Открыли проект, начали смотреть детали и обнаружили там очень серьезные упущения. Например, лестницы без ступенек…

— Это где такое?

— В селе Ягодное Ставропольского района. Сейчас будем аукцион объявлять, чтобы строить школу нормально. Параллельно мы сейчас три школы строим, еще одну купим у застройщика — в следующем году запустим строительство еще четырех школ. В планах работы стоят и детские сады, и все, что запланировали к 2030 году — а список нужных социальных объектов очень длинный, — мы по большому счету должны выполнить.

Но при этом работать будем не так, как прежде. Забираем землю под площадками из муниципальной собственности, передаем их в управление капитального строительства, и заказчиком там везде станут уже не муниципалитеты, а УКС. Деньги на возведение школ и детсадов больше не станем доводить до муниципалитетов, а строить все будем государственными областными структурами. Считаю, что так правильнее.

— Когда это произойдет?

— С 2026 года все соответствующие ассигнования будут у управления капитального строительства. Мы больше не даем муниципалам строить большие объекты. Слишком сильно «наелись» капремонтами, ведь не было еще такого, чтобы мы в капремонт школ и детских садов отдавали 3,8 млрд рублей (это втрое больше, чем годом ранее), а практически все удалось сделать, 182 объекта за четыре месяца. Осталось «добить» три садика и школу в Новокуйбышевске — и все это мы в ближайшее время завершим. Причем столкнулись с огромными проблемами – ведь, как оказалось, у нас просто нет в достаточном количестве подрядчиков, способных «потянуть» такие объемы.

— Публично же озвучивалась готовность привлекать в Самару всех пригодных для решения задач подрядчиков с расстояния до 1000 км до региона…

— Так и привлекаем, берем, везем. Есть подрядчики из Саратова, помогает Оренбург. Причем некоторые саратовские подрядчики подвели, пришлось с ними расторгаться и заново проводить процедуры.

— Какова судьба многострадальной школы в Крутых Ключах, которая должна была строиться по концессионному соглашению с «ПроШколой» и так и не была запущена из-за несоответствия размера площадки под нее поставленным задачам? Там последовали скандалы, уголовные дела, но сама стройка так и не началась…

— Там будет школа, но она станет строиться вообще по другой схеме. Не будет концессии с «ПроШколой», будет бюджетное финансирование.

— Непригодная для школы площадка станет пригодной?

— Она пригодная — просто не для объекта таких параметров, которые туда хотели «посадить». Школы бывают очень разные, есть рассчитанные на 350 детей, есть — на полторы тысячи. И конечно, для полутора тысяч детей и площадка должна быть соответствующей. С этим сюжетом еще предстоит разбираться, в том числе правоохранительным органам. Мы сейчас задачи решаем по мере их поступления, их очень много. У нас повисла «Грань» (здание театра в Новокуйбышевске. — Прим. ред.), фасад которой никак не можем завершить, социальный объект на 8-й просеке и очень много чего еще. Все проходим, завершаем. Да, медленно, да, с проблемами, с перепроектированием, но неуклонно движемся к цели. Это целая эпопея.

— Вы упомянули сразу несколько объектов, сроки реализации которых давно вышли, подрядчиком по которым выступала и выступает компания «Волжский Град». Почему при этом никто не внес ее в «черный список» недобросовестных поставщиков?

— К предпринимателям у нас очень лояльное отношение: мы подаем документы на соответствующие решения, а их в «черный список» не вносят. В итоге мы решили, что больше не будем мучиться и достроим объекты вместе.

— Это как?

— Каждый день ходим на стройку, как на работу, и гоняем строителей. Потому что деваться некуда, надо все, что нам досталось от предшественников, доводить, достраивать и завершать, как бы тяжело это ни было.

— Ждать ли в ближайшее время движения в плане реализации еще одного почти легендарного проекта — новой очереди набережной Волги в Самаре? Есть источники финансирования и понимание, когда и что именно будет происходить?

— Что касается источников финансирования, надо сперва определиться, что именно делать. Мы занимаемся сейчас там определенными процедурами, посмотрим, как они пойдут, и делаем геодезию, геологию. Есть нюансы с собственниками и операторами объектов недвижимости, которые совсем не рады, что мы там что-то собираемся реализовывать.

— Почему?

— Потому что не все, что хорошо для жителей города, хорошо для предпринимателей, делающих сейчас свой бизнес на берегу Волги.

— Но если там появится набережная — неизбежно возникнет и трафик потенциальных клиентов, разве местный бизнес от этого не выигрывает?

— Не выигрывает, если этот бизнес нужно убирать, чтобы построить набережную.

— Есть ли понимание, что ждет Самарский цирк? В свое время его неоднократно пытались закрыть из-за несоответствия тем или иным нормам. В глобальном плане там ничего не поменялось, может быть, прошли какие-то незаметные работы, которые позволили цирку работать дальше?

— Конечно же, закрыть всегда проще всего. Но надо же как-то придумать, что-то сделать, чтобы не закрывать. И мы ищем такие варианты. Спасибо большое форуму «Россия — спортивная держава», ведь в рамках подготовки к нему порядка 36 млн рублей будет направлено на обновление фасада цирка (он должен гармонировать с фасадом расположенного рядом Ледового дворца, где будет проходить часть мероприятий форума), и с крышей разберемся, чтобы она не текла.

Но концептуальный вопрос: мы сейчас занимаемся вопросом обновления музея Алабина, что важнее: он или цирк? Что из них нужно поставить в ближайшую программу министерства культуры на реконструкцию? А выбрать надо, количество денег-то ограничено.

— Есть еще третья очередь набережной в Тольятти, с которой надо что-то делать…

— Мы выделили денежные средства на проектирование, там есть нюансы по берегоохране и по берегоотведению. Они сейчас тоже дорешаются. И будем перепроектировать и строить. И набережная появится. Там из дорогого — только берегоохрана, она объективно стоит «космических» денег, но без нее никак нельзя, потому что берег нужно укреплять, чтобы ничего не уплывало и не размывалось.

— Вы упомянули, что в следующем году все затраты на капстрой по школам, по садам будут концентрироваться на УКС. Сколько это в деньгах?

— До 2030 года? Десятки миллиардов. Построить школу стоит более 1,8 млн рублей в расчете на одного обучающегося там ученика. Школа, рассчитанная на 1000 школьников, обойдется в более 2 млрд рублей.

— Сколько преподавателей должно у них появиться?

— Преподаватели у нас есть, проблема в том, что не хватает самих школ. Поэтому школьники и учатся в две смены. Есть и школы, которые осуществляют учебный процесс по субботам. 20 школ, которые мы должны построить и ввести до 2030 года, разгрузят заведения. Мы должны детей учить в первую смену, чтобы они ходили в школу с утра, а не в обед и тем более не под вечер. Это наша прямая обязанность.

