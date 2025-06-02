Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном" еще на один год

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Футболист Артем Дзюба в своем телеграм-канале 1 июня поздравил жителей Тольятти с Днем города, футбола и защиты детей. Он сообщил о подписании нового контракта с "Акроном" сроком на один год. По словам спортсмена, ему очень понравилось играть за Автоград, а также отношение болельщиков, тренера и команды. Нападающий стал лучшим бомбардиром российского футбола.



В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. В Кубке России игрок провел 2 игры и отметился 1 голом.



По словам футбольных экспертов, этот год для "Акрона" можно считать успешным, пишет