Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе

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После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер, сообщается на сайте ФК "Крылья Советов".

– Антон, очень много информации было относительно твоего будущего во время этой зимней паузы. В том числе говорили про Голландию, насколько слухи о переходе в "Витесс" были реальными?

– Лично я ничего не обсуждал. Мне только передали, что с кем-то там связывались. Но в клуб предложений не поступало. Как-то так.

– По поводу "Витесса" ладно. Известно, что тобой интересовались "Химки" и другие команды, но "Крылья" настояли, чтобы ты остался, убедили каким-то образом. Как они это сделали, как ты остался играть в ФНЛ?

– Мы вместе все решили: тренерский штаб, Сергей Корниленко. Мы вместе решили, что лучше будет остаться и помочь команде выполнить задачу в этом сезоне. Осталось-то три месяца. Я думаю, мы сможем это сделать.

– Спартак Гогниев, главный тренер "Алании" в одном из интервью сказал, что круче, чем "Алания" в ФНЛ играют только "Крылья". Скажи, что происходит сейчас в ФНЛ, действительно ли "Крылья" так хороши?

– У нас была скомканная первая часть сезона. Три дня всего готовились. Получилось, что провалили начало. А потом вышли на свой уровень, на который должны были выйти. Показывали атакующий футбол, забили больше всех голов, в нашей команде лучший бомбардир. Думаю, должны были чуть повыше быть и не потерять очков, но идем хорошо и, думаю, сейчас еще наберем очков и выйдем на первое место, на котором должны быть. А про "Аланию" – да, согласен. Они играют в очень привлекательный футбол, наверное эта команда – одна из немногих, кто старается в него играть.

– Есть задача у "Крыльев" не просто выходить в РПЛ, но и сделать это с первого места. Так ли это?

– Да, такая задача стояла и в начале чемпионата. Думаю, каждый футболист хочет играть и занимать не третье, не второе место. Хочется занимать только первое место всегда.

– Ты счастлив в "Крыльях"? Тебе нравится город, болельщики, атмосфера в команде?

– Конечно. Чувствуется и поддержка руководства, поддержка тренеров. Мы все вместе и с командой, и с болельщиками. Чувствуется поддержка – на матчах тем более. На "Самара Арене" очень приятно играть.

– У Корниленко была насыщенная карьера. Мы так понимаем, ты постоянно с ним общаешься, задаешь вопросы. Рассказывает ли он тебе что-то интересное о своем опыте игры, в том числе, в Англии?

– Сейчас, конечно, у него немного другая работа и занятость больше. Он постоянно на телефоне, ведет переговоры по трансферам, новичкам и так далее. Сейчас меньше общаемся, но общаемся. Что-то всегда спрашиваю, когда есть возможность.

– Есть ли задача какая-то у "Крыльев" на Кубок России?

– Задача – в каждом матче побеждать. Если бы не хотели дальше проходить, то с "Ротором" бы не выигрывали. Задача – выигрывать в каждом матче. С "Химками" стоит такая же задача.