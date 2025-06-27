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В Самарской области прошел День поля и сенажа ПФО–2025

27 июня 2025 14:40
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Главной площадкой стал агрополигон «Угорье». В этом сезоне здесь испытывались восемь ключевых культур: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, лен, горох, подсолнечник и сорго.

Сотни участников из разных регионов России, включая аграриев, селекционеров, представителей власти и бизнеса, посетили День поля и сенажа Приволжского федерального округа в Кинельском районе. Мероприятие организовано Зерновым соевым союзом ПФО и Институтом молока при поддержке Российской академии наук, Национального союза селекционеров и семеноводов, Минсельхоза Самарской области.

Главной площадкой стал агрополигон «Угорье». В этом сезоне здесь испытывались восемь ключевых культур: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, лен, горох, подсолнечник и сорго. На форуме были продемонстрированы новые сорта и агротехнологии в условиях реального производства, обсуждались импортозамещение в селекции и средства защиты растений. Растениеводы и животноводы обменялись опытом, обсудили меры господдержки и перспективы развития АПК.

«Сегодняшнее мероприятие интересно вдвойне, потому что объединяет растениеводов и животноводов. Это звенья одной пищевой цепочки: от семян и технологий до урожая, который идет либо в продукты питания, либо в корма. Такая интеграция дает большую пользу для обмена опытом и продвижения российского агропотенциала», – рассказал Олег Михеенко, председатель Зернового соевого союза ПФО.

На демонстрационных делянках представили свыше 200 сортов и гибридов, включая новинки российской селекции. Особое внимание уделили сое, посевы которой в ПФО в 2025 году выросли на 30%. 

«Селекционная программа по сое за последние 3–5 лет шагнула далеко вперед. Наша задача – предоставить аграриям сорта, которые позволяют получать стабильные урожаи даже в регионах, где раньше соя не выращивалась», – сообщил Максим Голованев, агроконсультант предприятия «ЭкоНива-Семена».

Впервые в рамках Дня поля прошла секция «PROКорма», посвященная технологиям заготовки сенажа, где главным образом собрались животноводы. Затронули и вопрос геномной оценки молочного скота.

«Мы начинаем субсидировать геномную оценку КРС на 90%. Это позволит сразу определять продуктивность животных и оптимизировать стадо», – отметил Денис Герасенков, замминистра сельского хозяйства Самарской области.

Приоритетные направления развития аграрного сектора Самарской области определены программой социально-экономического развития, представленной Главой региона Вячеславом Федорищевым. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства в Самарской области государством будет направлено почти 4 млрд рублей.

Для участников мероприятия организаторы провели показ техники: представили линейку опрыскивателей и разбрасывателей «Туман» производства «Пегас», мощнейшие агрегаты для обработки почвы – современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, наземные опрыскиватели и БАС, работу которых продемонстрировали с помощью тракторов «Ростсельмаша». Также показали технику для заготовки кормов: тракторный прицеп от завода «Тонар», пресс-подборщик от «Навигатор-НМ». Большая часть представленной техники производится в Самарской области.

День поля и сенажа ПФО подтвердил: сельское хозяйство активно развивается, делая ставку на науку, технологии и интеграцию растениеводства с животноводством.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Теги: Самара

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