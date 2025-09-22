В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту

Авторитетная выставка, проводящаяся с 1997 года и имеющая федеральный статус с 2008 года, традиционно собирает ключевых игрокков аграрной отрасли. Это сделало ее идеальной площадкой для проведения стратегического заседания, на котором члены совета обсудили планы по масштабной просветительской акции. Ключевыми темами встречи стали реализация проекта в регионе и организация проведения первого Всероссийского аграрного диктанта в Самарской области.

Первый Всероссийский агродиктант пройдет с 8 по 12 октября. Ожидается, что в акции примет участие более миллиона человек по всей стране — школьники, студенты, сотрудники предприятий АПК и представители органов власти. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих самые разные аспекты агропромышленного комплекса: растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, цифровизацию, экспорт, органическое земледелие, агротуризм и продовольственную безопасность. Для разных возрастных групп разработано четыре уровня сложности заданий.

Самарская область демонстрирует высокую готовность и интерес к мероприятию. Как сообщил координатор партпроекта «Российское село» в Самарской области, председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской Губернской Думы Николай Сомов, на сегодняшний день в регионе уже заявлено 144 офлайн-площадки для проведения диктанта.

«Количество площадок – свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике. Мы ожидаем, что в акции примут участие более 4000 жителей губернии», — подчеркнул Сомов.

География площадок уникальна и разнообразна. Проверять свои агрознания самарцы будут не только в традиционных учебных аудиториях Самарского государственного аграрного университета и школах, но и на самых современных производствах. В их числе животноводческая ферма «Радна» в селе Беловка Богатовского района — один из крупнейших и высокотехнологичных молочных комплексов региона, завод «Возрождение» в селе Екатериновка Безенчукского района — уникальное предприятие по воспроизводству стерляди и щуки и самая северная винодельня страны «Денисов».

Акцию поддержали Министерство сельского хозяйства России, Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и ведущие компании агросектора.

Проведение Агродиктанта приурочено к профессиональному празднику — Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, что подчеркивает его значение для отрасли и дань уважения труду всех, кто работает на земле.