Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 92% площадей от плана.
Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями
В Самаре температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
22 мая в Самарской области местами дождь, возможна гроза,  до +23°С
Машины распределены в ФАПы в селах Пронино и Резяпкино, офисы врача общей практики ст. Клявлино и села Борискино-Игар.
Автопарк Клявлинской ЦРБ в этом году пополнили 4 новых автомобиля
Представитель сборной Самарской области Армен Оганян стал обладателем бронзовой медали в категории 48 кг.
В Самарской области завершился международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" среди юношей до 18 лет
Премьер-министр раскритиковал недостаточный уровень локализации производства нового автомобиля.
Михаилу Мишустину представили новую «Волгу» на выставке ЦИПР-2024
Этот вопрос стал одним из основных на общегородском совещании.
В Самаре усилен контроль за содержанием смотровых колодцев
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
В 2024 году в нем принимают участие представители 11 стран, в том числе Индии, Ирана, Китая и Сербии.
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.65
-0.34
EUR 98.58
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями

21 мая 2024 21:24
178
В Самарской области яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 92% площадей от плана.

Во вторник, 21 мая, после объезда Волжского моста губернатор Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями, осмотрел ход сева зерновых и технических культур.

На полях ООО «ШигоныАгро» продолжаются посевные работы. Площадь обрабатываемой сельхозпредприятиемпашни ежегодно увеличивается и в настоящее времясоставляет 9500 га. Сейчас здесь идет сев яровых культур, большую часть занимают зерновые и зернобобовые – под них отведено 5300 га.

По словам врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, в настоящее время в Самарской области сев яровых зерновых и зернобобовых  выполнен на 92%. Как сообщил заместитель директора по производственным вопросам ООО «ШигоныАгро» Иван Логинов, их хозяйство справилось с этими работами уже полностью. «Остались только подсолнечник, кукуруза и соя. Все культуры — поздние, которые любят тепло», — пояснил он.

Губернатор поинтересовался у аграриев, как прошла посевная — не было ли сложностей с семенами, топливом.«С семенами проблем не было, по объемам топлива замечаний нет», — ответил Иван Логинов.

«Мы подстраховывались и резервировали нефтепродукты, чтобы их было в достатке, — опасались, что атаки на НПЗ могут негативно сказаться. Мы сделали резервы, это позволило везде обеспечить весенне-полевые работы в те сроки, которые нам дала погода», — отметил глава региона.

Стабильную работу предприятия обеспечивает материально-техническая база — в хозяйстве регулярно идет обновление техники. Например, в этом году закуплено два комбайна, оба — отечественного производства. В хозяйстве также построили новый зерноочистительный комплекс, зерносушилку, купили мини-комбикормовый завод. По словам Ивана Логинова, хозяйство обеспечивает занятость людей и в зимний период, задумывается о расширении сферы деятельности – начать заниматься животноводством. «Обязательно подумайте об этом. Это и занятость на селе другая, и все меры поддержки у нас в первую очередь заточены под животноводство», — отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области в этом году яровой сев запланирован на площади более 1,6 млн га. С осени озимые были посеяны на площади 523,5 тысяч га — на 8% больше, чем под урожай 2023 года. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 95% площадей.

На текущий момент в области сев яровых культур проведен на площади 1121,9 тыс. га, или 69%, масличные культуры посеяны на 59,8% площадей от плана, кормовые – на 29%, картофель и овощи — на 63%.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вместе с ней глава региона ознакомился с экспозицией «Человек света», организованной к 180-летию со дня рождения художника.
18 мая 2024, 20:31
Дмитрий Азаров встретился с правнучкой великого русского художника Василия Поленова
Вместе с ней глава региона ознакомился с экспозицией «Человек света», организованной к 180-летию со дня рождения художника. Общество
699
Почти 150  лет назад Самарское знамя стало символом единства и братства славянских народов, таким оно остается и сейчас, подчеркнул губернатор.
18 мая 2024, 19:49
Дмитрий Азаров открыл VI Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
Почти 150  лет назад Самарское знамя стало символом единства и братства славянских народов, таким оно остается и сейчас, подчеркнул губернатор. Общество
695
В Самару приехали более 260 борцов из 10 стран для участия в турнире.
17 мая 2024, 19:56
Дмитрий Азаров, Александр Карелин и Светлана Хоркина дали старт турниру «Новая высота»
В Самару приехали более 260 борцов из 10 стран для участия в турнире. Спорт
866
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
225
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
422
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1983
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
457
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
435
Весь список