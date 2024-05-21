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Во вторник, 21 мая, после объезда Волжского моста губернатор Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями, осмотрел ход сева зерновых и технических культур.

На полях ООО «ШигоныАгро» продолжаются посевные работы. Площадь обрабатываемой сельхозпредприятиемпашни ежегодно увеличивается и в настоящее времясоставляет 9500 га. Сейчас здесь идет сев яровых культур, большую часть занимают зерновые и зернобобовые – под них отведено 5300 га.

По словам врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, в настоящее время в Самарской области сев яровых зерновых и зернобобовых выполнен на 92%. Как сообщил заместитель директора по производственным вопросам ООО «ШигоныАгро» Иван Логинов, их хозяйство справилось с этими работами уже полностью. «Остались только подсолнечник, кукуруза и соя. Все культуры — поздние, которые любят тепло», — пояснил он.

Губернатор поинтересовался у аграриев, как прошла посевная — не было ли сложностей с семенами, топливом.«С семенами проблем не было, по объемам топлива замечаний нет», — ответил Иван Логинов.

«Мы подстраховывались и резервировали нефтепродукты, чтобы их было в достатке, — опасались, что атаки на НПЗ могут негативно сказаться. Мы сделали резервы, это позволило везде обеспечить весенне-полевые работы в те сроки, которые нам дала погода», — отметил глава региона.

Стабильную работу предприятия обеспечивает материально-техническая база — в хозяйстве регулярно идет обновление техники. Например, в этом году закуплено два комбайна, оба — отечественного производства. В хозяйстве также построили новый зерноочистительный комплекс, зерносушилку, купили мини-комбикормовый завод. По словам Ивана Логинова, хозяйство обеспечивает занятость людей и в зимний период, задумывается о расширении сферы деятельности – начать заниматься животноводством. «Обязательно подумайте об этом. Это и занятость на селе другая, и все меры поддержки у нас в первую очередь заточены под животноводство», — отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области в этом году яровой сев запланирован на площади более 1,6 млн га. С осени озимые были посеяны на площади 523,5 тысяч га — на 8% больше, чем под урожай 2023 года. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 95% площадей.

На текущий момент в области сев яровых культур проведен на площади 1121,9 тыс. га, или 69%, масличные культуры посеяны на 59,8% площадей от плана, кормовые – на 29%, картофель и овощи — на 63%.

Фото: пресс-служба правительства СО