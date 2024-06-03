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В космосе успешно прошло тестирование российской лазерной межспутниковой связи

3 июня 2024 21:52
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Спутниковый интернет и связь с такой технологией будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках РФ.

Тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе от компании "Бюро 1440" успешно завершилось, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал компании. 

"30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга", - говорится в сообщении.

Спутниковый интернет и связь с такой технологией будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках России, сообщили в Минцифры РФ, комментируя итоги тестов. 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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