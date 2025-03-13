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Учёные Самарского политеха получили новый грант на исследование твёрдых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками

13 марта 2025 14:17
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Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ.

Команда молодых ученых Самарского политеха выиграла грант Российского научного фонда с проектом 25-73-20115 «Теоретический поиск новых твердых электролитов и материалов промежуточного слоя для литий- и натрий-ионных аккумуляторов». Руководитель группы – доцент кафедры «Общая и неорганическая химия», старший научный сотрудник международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Политеха, кандидат физико-математических наук Артем Кабанов.

– Этот грант рассчитан на три года и дает возможность вести исследования на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня, – сообщает он. – В частности, мы сможем проводить сложные расчеты на суперкомпьютере МГУ им. Ломоносова, одном из самых мощных вычислительных комплексов в стране. Это станет большим подспорьем для теоретического анализа свойств новых материалов.

Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ. Так, в рамках проекта РНФ 2019-2024 годов (https://rscf.ru/project/19-73-10026/) были созданы лабораторные прототипы новых цинк-ионных аккумуляторов, политеховцы обнаружили много новых материалов. Теперь учёные намерены улучшить параметры существующих литий- и натрий-ионных устройств. Для этого нужно найти новые твердые электролиты - материалы с высокой ионной проводимостью, в состав которых входят недорогие или малотоксичные элементы, и которые будут совместимы с другими элементами аккумулятора.

– Получение новых твердых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками – задача, над которой трудится все мировое научное сообщество, – отмечает Артем Кабанов. – Полностью твердотельные аккумуляторы будущего должны не только обладать более высокой емкостью хранения энергии, но и быть безопаснее традиционных литиевых накопителей.

 

 

 

 

 

Теги: Самара Университет

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