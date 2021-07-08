Биологи Самарского университета подали патент на грецкие орехи

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Ученые вывели новые сорта грецкого ореха, способные выдерживать морозы и засуху. Вдобавок эти орехи можно колоть, просто сжимая в руке.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья (быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки), а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся - чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке.

"Выведенные в Ботаническом саду Самарского университета два новых сорта ореха грецкого достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Они выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят нередкие для нашей погоды заморозки - как весенние, так и ранние осенние. Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - рассказал заместитель директора Ботанического сада, селекционер ореха грецкого Александр Помогайбин.

По его словам, при выведении новых сортов был использован самый простой способ селекции - перекрестное опыление. При перекрестном опылении пыльца из пыльников мужских цветков разных деревьев ветром переносится на рыльца пестиков других деревьев и происходит завязывание плодов. К ветроопыляемым растениям относятся, например, горох, фиалка, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке ореха грецкого, насчитывающем уже более 900 деревьев.

Разведением грецких орехов Александр Помогайбин занимается с 1987 года. А в самом Ботаническом саду орехи пытались выращивать со времен основания сада - с 30-х годов прошлого века.