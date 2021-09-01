Я нашел ошибку
Главные новости:
В бутылке обнаружены два сотовых телефона, пять зарядных устройств к ним, пять USB кабелей.
Сотрудниками ИК-3 СО перехвачен квадрокоптер с примотанной к нему пластиковой бутылкой
Маршрут "Ласточки" продлили до Жигулевска и Сызрани. Такое решение было принято после обращений жителей региона к губернатору Дмитрию Азарову.
Жители Самарской области по достоинству оценили новые маршруты "Ласточки"
Среди участников разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары, а также подарки от Сбера.
Стали известны победители 2 этапа акции «Самара, я привит!»   
Обстановка в Борском районе под контролем.
Спасатели продолжают работы по проливке и расчистке территорий на месте пожара в Борском районе
Пригородный поезд «Ласточка» соответствует всем стандартам безопасности и эргономики, оснащен системами автоведения и видеонаблюдения.
«Ласточка» начала курсировать по маршруту Самара - Жигулевск
Проект, который вошел в рейтинг АСИ называется «Интерактивно Виртуальный Офис Будущего». Он создан специально для людей «серебряного» возраста.
Резидент «Жигулевской долины» - ООО «ГАРДЕН» вошел в ТОП-100 лидеров развития социальной сферы АСИ
Центр коммерческой космонавтики - один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".
В Самарском университете начинает действовать Центр коммерческого космоса
Задавайте вопросы — самые актуальные будут озвуены во время трансляции.
2 сентября состоится прямой эфир пресс-конференции: «Старт арт-фестиваля Samara Ground 2021»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете начинает действовать Центр коммерческого космоса

1 сентября 2021 18:03
102
Центр коммерческой космонавтики - один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

С 1 сентября в Самарском университете им. Королёва начинает действовать Центр коммерческого космоса. Соответствующий приказ подписал ректор Владимир Богатырев. Директором новой структуры назначен доктор физ-мат. наук Антон Дорошин, до этого момента возглавлявший Институт ракетно-космической техники.

Центр коммерческой космонавтики - один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Создание центра было инициировано госкорпорацией "Роскосмос". Предварительная договоренность об этом была достигнута в мае этого года в ходе рабочего визита делегации Роскосмоса во главе с исполнительным директором по перспективным программам и науке Александром Блошенко. В июле в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Москве прошла дискуссия по вопросам развития коммерческого космоса под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. участие в которой приняли представители частных инновационных предприятий (компаний) региона и страны, ведущие ученые и инженеры. Участники обсуждения констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Целый ряд компаний высказали заинтересованность в развитии этой темы. Ключевым партнером Самарского университета им. Королёва в реализации проектов НОЦ "Инженерия будущего", связанных с коммерческим космосом, станет РКЦ "Прогресс".

По словам Антона Дорошина, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учёными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.

"Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлёгких ракет-носителей и малых спутников. Так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации.
Так, если для малых задач использовать мощное производственное и испытательное оборудование "Роскосмоса", предусмотренное для испытания и изготовления соответствующих сложных крупногабаритных ракетно-космических систем, то потребуются все те же материальные затраты, независимо от сложности и размера изделий. Очевидно, что трехюнитовый (3U) наноспутник, весом 10 кг и размером 30х10x10 см, при термовакуумных испытаниях экономически целесообразно поместить в малую термовакуумную камеру, а не создавать для этого единичного изделия глубокий вакуум и соответствующие температурные условия в полноразмерной камере.
Для подобных малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. Да и стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, нежели в "Роскосмосе", - отметил Антон Дорошин.

Центр коммерческого космоса объединит компетенции Самарского университета им. Королёва, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы. Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ", сообщили в пресс-службе Самарского университета.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Теги: Самарский университет Центр коммерческого космоса

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В данный момент в России формируется региональный научно-образовательный центр ООН.
18 августа 2021, 15:24
Самарский университет представил Роскосмосу и ООН образовательные программы в сфере космоса
В данный момент в России формируется региональный научно-образовательный центр ООН. Образование
1052
Всем желающим можно выразить свое мнение о жизни в городе и внести предложение по развитию.
11 августа 2021, 16:39
Ученые Самарского университета работают над актуализацией Стратегии комплексного развития  Самары
Ученые Самарского университета работают над актуализацией Стратегии комплексного развития  Самары Образование
885
Сессия Совета ботсадов Урала и Поволжья пройдет на базе Самарского университета
02 августа 2021, 14:03
Сессия Совета ботсадов Урала и Поволжья пройдет на базе Самарского университета
В ее работе примут участие представители 19 из 35 ботанических садов и дендрариев этих регионов. Образование
1049
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
247
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
255
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
556
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
281
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
298
Весь список