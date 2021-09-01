В Самарском университете начинает действовать Центр коммерческого космоса

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С 1 сентября в Самарском университете им. Королёва начинает действовать Центр коммерческого космоса. Соответствующий приказ подписал ректор Владимир Богатырев. Директором новой структуры назначен доктор физ-мат. наук Антон Дорошин, до этого момента возглавлявший Институт ракетно-космической техники.

Центр коммерческой космонавтики - один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Создание центра было инициировано госкорпорацией "Роскосмос". Предварительная договоренность об этом была достигнута в мае этого года в ходе рабочего визита делегации Роскосмоса во главе с исполнительным директором по перспективным программам и науке Александром Блошенко. В июле в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Москве прошла дискуссия по вопросам развития коммерческого космоса под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. участие в которой приняли представители частных инновационных предприятий (компаний) региона и страны, ведущие ученые и инженеры. Участники обсуждения констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Целый ряд компаний высказали заинтересованность в развитии этой темы. Ключевым партнером Самарского университета им. Королёва в реализации проектов НОЦ "Инженерия будущего", связанных с коммерческим космосом, станет РКЦ "Прогресс".

По словам Антона Дорошина, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учёными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.

"Государству и "Роскосмосу" целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлёгких ракет-носителей и малых спутников. Так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации.

Так, если для малых задач использовать мощное производственное и испытательное оборудование "Роскосмоса", предусмотренное для испытания и изготовления соответствующих сложных крупногабаритных ракетно-космических систем, то потребуются все те же материальные затраты, независимо от сложности и размера изделий. Очевидно, что трехюнитовый (3U) наноспутник, весом 10 кг и размером 30х10x10 см, при термовакуумных испытаниях экономически целесообразно поместить в малую термовакуумную камеру, а не создавать для этого единичного изделия глубокий вакуум и соответствующие температурные условия в полноразмерной камере.

Для подобных малых разработок экономически выгодно малоразмерное и энергетически эффективное оборудование на площадке малого испытательного сервисного центра. Да и стоимость его услуг для коммерческого потребителя будет существенно ниже, нежели в "Роскосмосе", - отметил Антон Дорошин.

Центр коммерческого космоса объединит компетенции Самарского университета им. Королёва, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы. Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ", сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета