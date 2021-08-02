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Сессия Совета ботсадов Урала и Поволжья пройдет на базе Самарского университета

2 августа 2021 14:03
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Сессия Совета ботсадов Урала и Поволжья пройдет на базе Самарского университета

Сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья пройдет на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва со 2 по 6 августа.

В ее работе примут участие представители 19 из 35 ботанических садов и дендрариев этих регионов.

Деятельность ботанических садов всего мира направлена на сохранение генофонда и биологического разнообразия нашей планеты - это мировая проблема, поскольку растения исчезают с очень большой скоростью. Сотрудники садов сохраняют растения, находящиеся на грани исчезновения, а затем возвращают их в дикую природу (процесс реинтродукции).

Одна из главных задач любого ботсада - расширение коллекций, поэтому в ходе сессии участники Совета привезут принимающему саду “живые подарки” – растения, достойные пополнить его коллекцию. Сотрудники ботанического сада Самарского университета в свою очередь передадут коллегам редкие семена, отростки, саженцы. Сейчас в ботсаду университета насчитывается 4500 таксонов, а к 2023 году по плану должно быть 5000 таксонов.

В ходе работы сессии участники ознакомятся с коллекционными фондами дендрария, который занимает основную часть территории сада, а также с растениями опытных участков, где представлены лиановые, редкие и исчезающие растения, фонд декоративных многолетников. Среди них - магнолии, кария, в отделе флоры - краснокнижные травянистые виды – ирисы, дикорастущие пионы и другие раритеты. Гости увидят экспозиции субтропических и тропических растений в основных залах оранжереи и ее пристроях, осмотрят участок грецких орехов.

Теги: ботанический сад вузы Самарский университет университет

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