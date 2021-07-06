Я нашел ошибку
Главные новости:
За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность
За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
В Самарской области свободны 26,8% коек в больницах для пациентов с коронавирусом
В Самарской области свободны 26,8% коек в больницах для пациентов с коронавирусом
Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя
Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя
В Самаре легковушка сбила мальчика-пешехода
В Самаре легковушка сбила мальчика-пешехода
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги
Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги

6 июля 2021 13:12
83
Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги

Для реализации инициативы главы государства выделены места в комфортабельном общежитии.

Для реализации инициированной Президентом России Владимиром Путиным программы развития студенческого туризма, Самарский университет им.Королева уже в этом году выделяет 49 мест в комфортабельном общежитии, расположенном в центре Самары - в непосредственной близости от главной городской достопримечательности - набережной Волги.

Напомним, что в рамках Послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма:

"Уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране".

Необходимые изменения в положения о студенческих общежитиях Самарского университета им. Королёва внесены приказом ректора Владимира Богатырева. Сейчас для студентов выделены 21 комната в общежитии, расположенном на пересечение улиц Лесной и Полевой, буквально в сотне шагов от набережной Волги.

Для размещения подготовлены одно- двух- и трехместные номера - всего 49 мест. Цена проживания для студентов-туристов составит всего 285 рублей в сутки. Во всех номерах помимо кроватей есть шкаф, письменный стол, телевизор, холодильник, санузел с душевой - один для двух комнат. Помимо этого, на этаже доступны общая кухня, гладильная комната, холл для совместного досуга.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

"В Самарской области большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. О важности этого направления для повышения статуса и привлекательности региона неоднократно говорил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.

Мы бы очень хотели, чтобы у студентов, посетивших Самару, остались приятные воспоминания о нашем городе и появилось желание вернутся сюда не только в качестве туристов, но и для дальнейшего обучения, занятий современной наукой или создания передовой космической техники.

Поэтому для реализации инициативы Президента России Владимира Путина мы постарались выделить места в первую очередь в тех общежитиях, где путешествующим студентам будет максимально комфортно знакомиться с нашим городом: рядом набережная, пляжи, спортивная инфраструктура, кафе на любой вкус, музеи и концертные площадки".

Теги: СамГУ студенты туристы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зачислен первый студент пилотной группы «Крыльев Ростеха»
02 июля 2021, 10:21
Зачислен первый студент пилотной группы «Крыльев Ростеха»
Скоро станут известны имена всех 20 студентов целевого направления проекта. Образование
532
В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
25 июня 2021, 21:51
Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов
В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться. Образование
1112
Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску
21 мая 2021, 13:45
Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску
Основатель SpaceX заявил, что корпорация подбирает специалистов из студенческих команд, занимающихся ракетостроением. Образование
803
В центре внимания
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
6 июля 2021  13:55
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
34
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
6 июля 2021  13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
56
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
6 июля 2021  13:20
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
101
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
6 июля 2021  12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
169
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
6 июля 2021  11:53
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
157
Весь список