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Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску

21 мая 2021 13:45
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Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску

Основатель SpaceX заявил, что корпорация подбирает специалистов из студенческих команд, занимающихся ракетостроением.

В пятницу, 21 мая, в Москве, продолжается трехдневный масштабный просветительский марафон "Новое Знание". Его спикерами являются деятели политики, культуры и науки первого эшелона. Сегодня одним из гостей марафона стал американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla и Илон Маск. Он вышел на связь с аудиторией марафона с помощью интернет-трансляции. Российскому студенчеству основателя SpaceX и Tesla представил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Илон, это российская молодежь, будущее нашей страны. Они любят знания и рады пообщаться с таким человеком как ты”, - обратился Песков к Маску.

Одними из первых вопрос основателю SpaceX задали студенты Самарского национального исследовательского университета им. Королева - участники студенческого конструкторского бюро "RocketLAV" Данил Гаврилов и Даниил Вельможин. На английском языке молодые люди рассказали о том, что "RocketLAV" занимается созданием экспериментальных моделей ракет и запускает их на аэродромах как в России, так и на форуме С’Space во Франции. Студентов интересовало отношение компании Илона Маска к студенческим командам, занимающимся экспериментальным ракетостроением в США.

"Мы знаем, что во многих американских вузах и школах есть сильные команды, занимающиеся созданием любительских моделей ракет. Знакомы ли с какой-то из этих команд, поддерживаете ли вы их деятельность?" - спросил студент 2 курса Даниил Вельможин.

Илон Маск ответил, что он знает о существовании таких команд, а также стартапов, работающих над разработкой ракет-носителей.

“В США есть много студенческих команд, которые разрабатывают экспериментальные ракеты. Они являются основой для появления новых ракетостроительных стартапов. Я считаю легко создать новую ракету, но тяжелее достичь орбиты. И я уважаю тех людей, которые разрабатывают технику, способную выйти в космос. Да, мы присматриваем себе специалистов в SpaceX из таких студенческих команд”, - подчеркнул Маск.

Также в ходе беседы с российскими студентами Илон Маск отметил, что главный зал корпорации SpaceX назван в честь конструктора Сергея Королёва. Имя великого конструктора носит Самарский национальный исследовательский университет.

В ходе беседы со студентами Илон Маск заявил, что у России "творческая история технологий" и признался, что "восхищается достижениями России и СССР".

По завершению встречи с российскими студентами основатель SpaceX поблагодарил их за беседу.

Теги: вузы Илон маск СамГУ студенты

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