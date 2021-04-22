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Поволжский государственный университет сервиса выделит комнаты для студентов-путешественников в своем кампусе

22 апреля 2021 13:39
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Поволжский государственный университет сервиса выделит комнаты для студентов-путешественников в своем кампусе

Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) поддержит инициативу Президента РФ Владимира Путина по развитию студенческого туризма.

«С 1 июня наш университетский кампус выделит пять комнат для студентов из других регионов, путешествующих по стране, - рассказала врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. – Предоставляться они будут бесплатно, но, конечно, на разумный срок. Максимальную длительность пребывания и условия размещения мы определим в ближайшее время, о чём сообщим дополнительно. В случае, если рекомендации на этот счет будут сформулированы в федеральном центре, мы, естественно, будет придерживаться их. Поволжский государственный университет сервиса – это кузница кадров для туристической индустрии Самарской области, мы крайне заинтересованы в развитии туризма и инфраструктуры, и, конечно, готовы поддержать такую интересную инициативу главы государства».

Желающим остановиться в кампусе ПВГУС потребуется предварительно сообщить о своем прибытии, чтобы зарезервировать место на определенные даты, и подтвердить тот факт, что они являются студентами и путешествуют по России. Для этого подойдут студенческий билет и билеты на междугородний транспорт.

О необходимости развития студенческого туризма Владимир Путин сообщил 21 апреля в своем послании Федеральному собранию РФ. «Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, - заявил президент. - И уже в этом году запустить здесь пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся отдыхать по стране».  

Студенческое общежитие Поволжского государственного университета сервиса находится в Тольятти на ул. Ленинградской, д. 29.

 

Теги: кампус студенты туризм

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